Troncoso: “Todos los colectivos tienen el sistema de acceso para discapacitados”

La directora de Movilidad Urbana del municipio de Junín, Natalia Troncoso, se refirió en una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín) a la puesta en marcha del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, que tendrá tres líneas de colectivos que comenzarán a recorrer la ciudad a partir del 1 de abril.

En tanto, según se informó, mañana, entre las 17 y las 20, se hará una presentación especial de los micros, en la plaza Veteranos de Malvinas, frente a la Fuente del Milenio (avenida San Martín y Roque Sáenz Peña).

“Se trata de un acercamiento a la comunidad, para que asistan y vayan con sus familias. Habrá actividades culturales, música y al final, la presentación de los colectivos, para que la gente pueda acercarse, subirse, conocerlos, esto es comenzar con un broche de oro la implementación del servicio”, manifestó Troncoso.



Un servicio inclusivo

Y la funcionaria destacó que los micros están preparados para que puedan subir los discapacitados motrices. “Todos tienen el sistema de accesibilidad para personas con discapacidad. Cuando se presenta algún pasajero con discapacidad para subir, el piso del colectivo baja y puede acceder. Esto es muy importante. Siempre, desde el área de Movilidad, queremos ser inclusivos y sabemos que es una de las mayores demandas de la ciudad”, afirmó.

Para que la gente pueda conocer los recorridos y el funcionamiento del servicio, Troncoso manifestó: “Ya la ciudadanía puede ver todo los recorridos de colectivos en la página web del Municipio al punto Servicio de Transporte Urbano (link: http://www2.junin.gob.ar/transporte)”.

“El detalle es general y de cada una de las líneas: roja, verde y azul, que a través de sus recorridos cubrirían el 70 por ciento de la ciudad. Si nosotros proyectamos las líneas a tres cuadras, para acceder al colectivo, estaríamos en ese porcentaje”, acotó.

Nueva terminal de ómnibus

Viendo los distintos recorridos se puede observar que no se incluyó la nueva Terminal de Ómnibus, situada en la Ruta Nacional 7 y Circunvalación. Si bien la nueva terminal todavía no está habilitada, seguramente más adelante será un punto obligado a cubrir.

Al respecto, Troncoso señaló: “De momento no era necesaria la extensión porque la Terminal de Ómnibus no está habilitada. Cuando lo esté, se hará una extensión de una de las líneas, que en un punto del ramal se dividen y tendrán dos caminos distintos, uno llegará a la Terminal y se dirigirá hacia el centro de la ciudad. Esa línea le permitirá a la gente acceder a la ciudad en colectivo”.

Según se informó desde el municipio, el servicio de transporte urbano funcionará desde las 5.30 hasta las 22.30 y la frecuencia será entre 15 y 20 minutos de lunes a viernes. Sábados, domingos y feriados, de 30 minutos.

Ante el planteo de que hay muchas personas que toman el colectivo a la madrugada, fuera del horario de colectivos, la entrevistada dijo que se iban a empezar a controlar cuáles son los micros a otras ciudades y resolver esta cuestión del horario de los colectivos urbanos. “Lo importante es tener el servicio, el tener la terminal en este lugar va a permitir que los micros de gran porte no ingresen a la ciudad pero estamos convencidos de que debe haber un servicio complementario”, manifestó.