Día Mundial del Síndrome de Down "No dejar a nadie atrás"

Hoy es el Día mundial del Síndrome de Down, y en este contexto, Karina Sánchez, titular de la dirección Para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, afirmó: "Siempre remarcamos porque se conmemora un día, que no es un festejo, sino concientizar, desde Junín, a nivel nacional y mundial. La Asamblea de Naciones Unidas, en el año 2012, declaró este día sobre esta discapacidad, una más, una discapacidad intelectual y lo que se pretende en este día es concientizar y este año, lo hacemos bajo el lema "No dejar a nadie atrás".



/LEÉ MÁS El adulto con síndrome de Down



"Con este lema, lo que buscamos desde el municipio es, ampliar esto a todas las discapacidades, a no dejar a nadie atrás, para que todos tengamos una vida plena, a gozar plenamente de todos los derechos y en el caso de las personas con síndrome de Down, poder tener autodeterminación en todos los aspectos, salud, educación, etc, por eso la agenda de Naciones Unidos para el 2030 nos plantea esto del derecho de autodeterminación y no dejar a nadie atrás", concluyó la funcionaria.

Por su parte, Guadalupe Morales, es una joven con síndrome de Down y forma parte del grupo Jóvenes de Fupis, contó que "tiene 19 años y tras estudiar en la primaria y secundaria Nuestra Señora de Lujan, estoy estudiando en la escuela de arte Xul Solar. Me gusta mucho y estoy feliz. También soy parte de FUPIS, que quiere decir, Familias Unidas para la Inclusión Social".

Además, Guadalupe, contó que "también, además de estudiar, hice cocina y baile y ahora voy a teatro, religión y a aprender a tocar el órgano".

Inclusión

Para terminar, Cecilia Martelli, vicepresidente de FUPIS, agregó: "apuntamos, en este día tan significativo, a la inclusión a las personas con discapacidad realmente plena, con derechos para todos. Si bien en el ámbito legislativo se ha avanzado, seria bueno plasmar una ley que los acompañe en la faz organizativa y puedan desarrollarse. Aquellos que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del facebook FUPIS Junín y serán bienvenidos".