Cruces por la terminal: Berestein dijo que “les da vergüenza cortar la cinta”

Luego de las declaraciones a Democracia del intendente Pablo Petrecca, en las cuales confirmó que si bien la obra civil de la nueva terminal de ómnibus estará terminada en menos de dos meses, faltan trabajos adicionales, como los accesos y las instalaciones eléctricas, que hacen que, “por cuestiones de seguridad, no se pueda inaugurar este año”, el concejal y presidente del Frente Renovador de Junín, Maximiliano Berestein, salió al cruce y señaló que “es una muestra de las limitaciones” de la actual gestión comunal.

“La obra está terminada y los juninenses merecen que se ponga en funcionamiento”, arremetió el edil meonista. “Las obras que le corresponden al municipio se conocen desde la aprobación del pliego en 2013, y es el acceso a la nueva terminal a través de la avenida de Circunvalación”, agregó.

“Creo que Cambiemos ha hecho tanta demagogia criticado la obra de la terminal, que ahora les da vergüenza cortar la cinta y reconocer el mérito del ex intendente Mario Meoni”, punzó Berestein.

Fue el propio intendente Pablo Petrecca quien confirmó que si bien los trabajos que figuran en el pliego están a punto de terminarse, “nada decía el pliego de los accesos y aparentemente no se pensó que por la Ruta 7 iba a pasar la autopista, quizás no confiaban en que iba a haber un presidente que iba a tomar la decisión de hacer la autopista y que Junín iba a ser protagonista”.

“En detrimento de los juninenses”

“Lo que los juninenses deben saber es que una vez que la empresa Rowing termine y entregue la obra, el municipio estará usurpando la vieja estación de colectivos y se verá en la obligación de pagar un alquiler en detrimento de los recursos de los juninenses”, cuestionó.

“Desde el bloque del Frente Renovador, cuando la provincia de Buenos Aires estaba reasfaltando la avenida de Circunvalación, les avisamos que aprovechen y utilicen el vínculo político para que pidiesen que le asfaltaran a los juninenses los 150 metros de acceso. No nos escucharon, porque en su política egoísta no había lugar para reconocer y dar continuidad a esta gestión de Meoni”, lamentó.

“Este es otro ejemplo del retroceso que sufre la ciudad”, consideró.