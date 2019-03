Prevención contra el dengue

A pesar de que en la ciudad no se detecta la presencia del mosquito transmisor, desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis del municipio recordaron las medidas efectivas que pueden desarrollar los vecinos para evitar la enfermedad.

Al respecto, el médico veterinario Julio Ferrero, director del área, señaló que "a raíz de la detección de casos autóctonos en la ciudad de Rosario y más allá de los trabajos de control y prevención que realizamos en nuestra ciudad, es importante que el vecino recuerde cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar para evitar la enfermedad, cómo el uso de repelente, ropas que cubran la totalidad del cuerpo y el descacharrado".

Respecto de las acciones que lleva adelante la dirección a su cargo, el médico veterinario Julio Ferrero, informó que "se tienen distribuido en todo Junín alrededor de 40 ovitrampas, las cuales se recorren dos veces por mes para recolectar los huevos que los mosquitos depositan allí. Hace dos meses detectamos en dos de estas ovitrampas huevos de Aedes Aegypti, mosquito que transmite el virus, se realizaron los trabajos necesarios en esos lugares y por el momento no se han encontrado vectores del dengue en la zona"

Por otro lado, el funcionario aclaró que "la cantidad de mosquitos que tenemos en estos momentos en la ciudad no generan un peligro para esta enfermedad ya que no son transmisores", también recordó que "las medidas más importantes que el vecino puede tomar son: el uso de espirales, repelentes, ropa que cubra todo el cuerpo y no exponerse en horarios críticos como, las primeras horas de la mañana y el atardecer".