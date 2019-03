Nueva terminal: la obra está cerca de finalizar, pero faltan nuevos trabajos

La obra emblemática de la anterior administración municipal, la nueva terminal de ómnibus de Junín, situada en avenida de Circunvalación y la Ruta Nacional 7, que el ex jefe comunal Mario Meoni no consiguió finalizar, y que luego se vio envuelta en una larga serie de polémicas y disputas políticas –incluida una presentación judicial-, tampoco estaría terminada este año.

La obra civil de la terminal va a estar terminada dentro de 45 o 60 días. Después hay que hacer obras que no estaban proyectadas, afirmó Marcelo Balestrasse.

Fue el propio intendente Pablo Petrecca quien confirmó que si bien los trabajos que figuran en el pliego están a punto de terminarse, “nada decía el pliego de los accesos y aparentemente no se pensó que por la Ruta 7 iba a pasar la autopista, quizás no confiaban en que iba a haber un presidente que iba a tomar la decisión de hacer la autopista y que Junín iba a ser protagonista”.

Y el jefe comunal agregó: “Ahora hay que hacer ajustes técnicos muy importantes, están trabajando los ingenieros, porque tiene que haber medidas de seguridad muy importantes. Es parte de la historia que no se ha contado de la nueva terminal, la letra chica no se contó del todo, y es una obra muy costosa para los vecinos de Junín, ya que falta el mobiliario, la electricidad, los accesos, además del terreno de la vieja terminal. Estamos gestionando para que esa obra no la abonen los juninenses, sino que pueda incorporarse al proyecto de la autopista, son diálogos que tenemos con Vialidad y con el Ministerio de Transporte, pero no hay nada cerrado”.

“No va a estar finalizada este año, habilitarla sería una locura, porque no están dadas las medidas de seguridad, ni los accesos”, remarcó el funcionario.

“No hay una fecha estipulada”

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, amplió ayer en diálogo con este diario: “De acuerdo al pliego de lo que tiene que hacer la empresa, la obra civil de la terminal va a estar terminada dentro de 45 o 60 días. Después hay que hacer obras que no estaban proyectadas, como el nuevo acceso, la instalación eléctrica con un tendido desde calle Lartigau para poder alimentarla de energía y una serie de obras que venimos diciendo que se tienen que hacer por afuera de lo que se pactó con la empresa”.

Y añadió: “Después el municipio tiene que encarar otros trabajos más de varios meses, por lo que no hay una fecha estipulada. Estamos armando todo lo que le quedó pendiente al Gobierno de Junín de acuerdo al pliego de licitación que hizo la gestión de Meoni”.





Pista de Atletismo

Asimismo, continuando con los trabajos para poner en condiciones la pista de Atletismo, el municipio avanza en una obra muy esperada y solicitada por los deportistas que practican esta disciplina. Es que además de la pista, que estará habilitada para competencias oficiales, se construyó un desagüe en el anillo interno y se hicieron los espacios para salto en largo y lanzamiento de martillo.

Al respecto, Balestrasse indicó: "La pista comenzó a ejecutarse hace unos años, luego se paralizó, nosotros hicimos algunas observaciones, la empresa le dio prioridad al edificio de la terminal pero hace algunos meses que se viene trabajando a buen ritmo en la pista. Nosotros hicimos algunas rectificaciones al planteo original ya que la medimos y no tenía los metros necesarios para que sea reglamentaria. Por tal motivo, corrimos el anillo exterior de la pista para que se agrandara y llegara a los 400 metros que se exigen para hacer competencias oficiales".



Además, agregó que "también trabajamos en las bases ya que las napas se habían roto con la inundación del año 2017 y se había complicado todo. Por tal motivo, levantamos todo, volvimos a realizar el suelo cemento, colocamos la sal para matar los yuyos y colocamos las capas de distintas granulometría de escombros de ladrillos, que es la tarea que se está haciendo actualmente. Y una vez que se termine de nivelar, se colocará el polvo de ladrillo como terminación superficial de la pista. Este es un reclamo muy solicitado por la gente de atletismo y la Subsecretaría de Deportes ya que los atletas de Junín no tienen un lugar donde entrenar".

"Nosotros lo estamos haciendo realidad y también hicimos lo que se denomina espina de pescado, o sea el desagüe pluvial del interior de la pista que no estaba hecho. También están los desagües perimetrales, la iluminación, el gimnasio terminado y ahora resta la demarcación y la parte de herrería, o sea todas las vallas laterales que eso le corresponde al Municipio. Todavía tenemos un par de meses de trabajo porque más de 500 metros de vallas que hay que hacer y hay que estudiar bien cuales van a ser las vallas a colocar para que los espectadores no ingresen a la pista", dijo Balestrasse.

También, explicó que "es muy importante el desagüe en el interior de la pista para que no se llene de agua ya que en ese lugar hay diferentes pistas para otras disciplinas de atletismo puedan realizar su actividad. Como por ejemplo, el salto en largo, el lanzamiento de martillo, entre otras. Estamos muy contentos y esperamos en un par de meses poder habilitar este lugar para que los atletas de Junín tengan su lugar para entrenar y competir".