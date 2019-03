Durante 2018 se secuestraron alrededor de 6 mil motos en procedimientos en la ciudad

Los distintos operativos realizados en la ciudad durante 2018 arrojaron un total de 6800 actas por infracciones de tránsito, realizadas por la Jefatura Departamental y la Policía Local.

Según estadísticas realizadas por las fuerzas de seguridad de la Ciudad, por dichas infracciones se secuestraron 519 autos y 4109 motos.

Además, por parte de la Agencia de Control Ciudadano se retuvieron otros 279 autos y 1855 motos más por distintas infracciones.

En torno a esas cifras, el total de autos retenidos fue de 798 y el de motos ascendió a 5964.

Del mismo informe se desprende que de los secuestros de vehículos por delitos se registraron 16 autos y 136 motos, a cargo de la Departamental en distintos operativos.

Cabe destacar que durante 2018, el mismo organismo realizó 583 operativos en la vía pública y fueron identificadas 37.851 personas.

En el mismo período, de un total de 5914 actas labradas, se registraron 139 por nocturnidad y 460 por alcoholemia.

Intensificarán los controles

Sin dudas la implementación del transporte público generará más atención al tránsito debido a la circulación de las 12 unidades que recorrerán la ciudad.

Desde el municipio aseguraron que se pondrá el foco en las motos y colectivos.

“Ahora no habrá más excusas para llevar tres o cuatro chicos, como se hace, por ejemplo, cuando van a la escuela”, señaló el subsecretario de Control Ciudadano comunal, Mario Olmedo.

Para ello, “se van a intensificar los controles, para que no vayan tres o cuatro personas en una moto”.

También se continuará con las inspecciones sobre el uso del casco y la portación de la documentación.

Otro aspecto que será eje de control es el de las paradas de los micros.

Según explicó Olmedo: “También se van a tener que respetar las dársenas que están demarcadas para el estacionamiento de los colectivos. Antes vamos a hacer una campaña anoticiando a la gente para que sepa que no se van a poder ocupar las dársenas, y cuando el sistema entre en vigencia, en caso de que alguna esté ocupada, se hará la infracción correspondiente y, si no está el dueño, el vehículo será removido por la grúa”.

Tal y como indicó el referente del área, la Agencia de Seguridad Vial también será la responsable de observar que los colectivos cumplan las leyes de tránsito en la ciudad.

“El transporte de pasajeros también va a tener que cumplir con la normativa y si hay una falta, se le hará una infracción. Eso también lo vamos a controlar”, aseguró.

Compactación de motos

Si bien no hay una fecha estimada, según pudo saber Democracia, en los próximos meses se compactarían alrededor de 1500 motos.

Según la Ley 14547, si luego de ser notificado el titular, la moto no se retira en el plazo de ciento ochenta días corridos desde su depósito, se requerirá al Registro Automotor información sobre la situación del vehículo y se intimará fehacientemente al titular o a los terceros interesados si los hubiere, para que en el plazo de quince días corridos se presenten a hacer valer sus derechos.

Vencido ese plazo, el vehículo será trasladado al depósito municipal.

A partir de allí, se intimará al titular para que en un plazo de quince días retire la unidad del depósito, previo pago de las multas, tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma adeudada.

Para el caso de que el titular no se presente, se podrá proceder a su compactación.