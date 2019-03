Productores locales tendrían en stock un 50 por ciento del trigo cosechado

En los últimos días, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), realizado por las analistas Desiré Sigaudo y Emilce Terré, avizoran que para los meses agosto- septiembre, podría faltar trigo en el mercado local.

Sin embargo en esta región, los productores de trigo contarían con un importante stock sin vender, lo cual hace pensar que no faltará esa materia prima en los molinos en los últimos cuatro meses del corriente año.

Analistas

“Actualmente el mercado argentino de trigo se encuentra muy ajustado en términos de mercadería disponible. De acuerdo a datos de la Secretaría de Agroindustria, el stock de trigo al 28 de febrero sería de 5,2 millones de toneladas”, indicaron las analistas de la BCR.

Ese es el stock físico más bajo para el segundo mes del año de los últimos 16 años. Pero “si se analiza ese nivel de stocks en relación con las necesidades de la demanda -y como el consumo de trigo en Argentina mostró una tendencia alcista en las últimas décadas-, el ratio stock/consumo a febrero constituye el más bajo en los registros, que cubren más de 30 años”.

“Los stocks de trigo a fin de febrero cubrirían apenas el 27% del consumo anual estimado para Argentina. Medido en días de consumo, las existencias actuales serían capaces de abastecer el consumo del país durante poco más de 5 meses”. Esto es sumando el consumo doméstico más los negocios habituales de exportación.

Datos oficiales

Sobre las causas de estas estimaciones, en el informe de la bolsa rosarina, que se basa en los datos del propio Gobierno. Se enfatiza allí que “el sector exportador se aseguró la tenencia de grano a una velocidad sin precedentes en el mercado argentino”.

Del lado de la exportación, 4,8 millones de toneladas del cereal ya salieron del país -según el INDEC- entre diciembre 2018 y enero 2019, lo que representa el volumen más alto para este bimestre de cosecha de los últimos 10 años

La molinería local, en tanto, procesó entre diciembre y enero 833.545 toneladas según la misma Secretaría de Agroindustria, el volumen más bajo de los últimos 3 años. En enero, sin embargo, se molieron 442.002 toneladas, con un crecimiento interanual del 1%.

Ambos sectores deben declarar sus compras ante el gobierno, para que éste y el mercado puedan ir monitoreando la situación. Al 6 de marzo, según los datos que difunde Agroindustria, los exportadores llevaban comprados 10,46 millones de toneladas de trigo mientras que los molinos que atienden el mercado doméstico habían adquirido otras 2,05 millones. Esto hace un total de 12,5 millones de toneladas que ya están en el mercado.

Junín

Al ser consultado por Democracia, respecto a estos datos y la incidencia que podría tener en el mercado local, el presidente de la Liga Agrícola Ganadera, Gustavo Ratto tras aclarar que dicha cooperativa solo acopia el trigo, al que venden, si el productor así lo decide, dijo: “Hasta ahí llega nuestra operatoria, pero notamos que hay una importante cantidad de trigo en las silo-bolsas, en los mismos campos. El productor vendió alrededor del 50 por ciento de lo cosechado, el resto seguramente lo irá vendiendo de a poco”.

“Hubo cosecha record de trigo. La producción estuvo un 20, 30 ó 40 por ciento por encima de lo normal, en la Liga incluso acopiamos más trigo que otros años, pero es el productor el que decide vender o no. Pasa que el productor usa el cereal como una caja de ahorro, a medida que va necesitando dinero va vendiendo, todavía tenemos cereal de los productores sin vender”, dijo.

A la pregunta si podía pasar que a mitad de año los molinos no cuenten con el trigo suficiente para el consumo interno, Ratto manifestó: “puede pasar. Si está sobrevendido y se va a exportar más de lo previsto, se van a quedar los molinos sin trigo. Eso son solo comentarios, por ahora no se puede aseverar”.

“Este año aparentemente hay más vendido para exportar de lo que debería, entonces los comentarios indican que con el trigo existente en el país llegaríamos hasta en agosto-septiembre y no más. Sin embargo hay que ver cuánto tienen vendido al exterior los exportadores”, acotó.

Por su parte, el productor Carlos Franco, perteneciente también a la Liga Agrícola Ganadera de Junín, estimó que no habría ningún tipo de problemas en lo que es abastecimiento de trigo.

“Argentina tiene 19 millones de toneladas de trigo cosechadas. El precio del trigo, en estos últimos 30 a 45 días, ha bajado bastante, incluso está pesada la colocación de trigo. Esto significa que no hay mucho interés de los exportadores en comprar porque ya cuentan con mucho trigo, les está sobrando trigo, están sobreabastecidos”, informó.

“Yo no creo que haya problemas de abastecimiento interno. Todavía entre un 40 y un 50 por ciento del trigo está en manos de los productores. Quizá el productor cometió un error al no haberlo vendido antes, porque el precio ha bajado bastante. El trigo se vendió mucho antes de la cosecha, anticipadamente, se pudo lograr hasta 220 dólares. Hoy el trigo está apenas a 180, la baja del precio a nivel internacional ha sido importante”, dijo Franco.

Ante este panorama, el productor explicó que a nivel internacional todavía no estaba todo dicho: “En este 2019, todavía falta la cosecha europea, que se hace en junio-julio. Principalmente de Rusia y Ucrania, que son los que generalmente fijan el precio. El hemisferio Norte produce el 90 por ciento del trigo y el Sur, un 10 por ciento”.