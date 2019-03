Sin definiciones sobre qué pasará con Pepa y Lafit

Uno de los temas a tener en cuenta a la hora de la puesta en funcionamiento del transporte público es qué va a pasar con las líneas que ya están recorriendo la ciudad: Pepa, que va del centro al Parque Natural Laguna de Gómez; y Lafit, que viaja hasta Agustín Roca.

De hecho, vecinos de la Laguna señalaron a Democracia su preocupación por el tema.

Sobre esto, la directora de Movilidad, Natalia Troncoso, señaló que aún no hay definiciones: “Empezamos a hablar con los empresarios locales. Al principio les habíamos dicho que teníamos que armar una red de alternancia. Hasta ahora nosotros no hemos llamado a ninguno ni les hemos dicho que deben dejar de hacer su recorrido. Por el momento va a arrancar así y va a seguir de la misma manera, y después vamos a convocar a cada uno de manera independiente para ver qué se va a hacer. Hasta ahora no hay nada definido”.