La inseguridad imperante obliga a tomar recaudos y a prevenirse

Alarmas USA es una empresa de seguridad, con instalaciones en calle Roque Sáenz Peña 301. Cuenta con sistemas que pueden adaptarse a las necesidades de protección y brinda asistencia de profesionales en seguridad.



En diálogo con Democracia, Carlos Mazza, responsable de la empresa explicó: “Tenemos desde monitoreo hasta los acuda, la custodia de valores, todo propio. No dependemos de nadie, el servicio se presta directamente”.

Lugares seguros

Según lo expuesto por el empresario, el servicio de seguridad de la empresa Alarmas USA se presta no solo en Junín, sino en otras ciudades. “Está en distintas ciudades, desde Capital Federal hasta La Pampa, pasando por Santa Fe y Córdoba. Actuamos en empresas, industrias, locales comerciales, viviendas particulares, countries, barrios cerrados, hay muchos lugares donde actúa Alarmas USA”, explicó el entrevistado.

En los tiempos que corren, la necesidad de seguridad es cada vez mayor, debido a situaciones que ocurren diariamente en la comunidad. “Estamos cada vez más exigentes a la hora de proponer nuestros productos. En lo que es tecnología, como va mutando día a día, tratamos de estar siempre un pasito adelante en todo, incorporando lo nuevo, tanto en lo que es monitoreo como cámaras de seguridad. Para ello se dispone de sensores perimetrales y de todos los elementos que confieren seguridad tanto en edificios, industrias o parques”, manifestó.

A la consulta sobre la conexión con las fuerzas policiales, cuando la situación lo requiere, el empresario dijo: “trabajamos en combinación con la policía de los distintos lugares donde tenemos el servicio. Hacemos la logística de seguridad junto a ellos, es decir, brindamos apoyo logístico en el lugar donde hubo inconvenientes”.

En cuanto al tema seguridad en general, en Junín, Mazza opinó que observa un incremento de la inseguridad y casos de violencia en dichas situaciones. “Ocurren hechos que antes se veían en el Conurbano. No se puede estar seguro aun dentro de la propiedad y la agresividad se nota en muchos casos que se dan”, dijo.

Disuasión

Para evitar la ocurrencia de robos y hurtos, y situaciones violentas en general, la empresa Alarmas USA ha incorporado elementos de seguridad para disuadir a los malhechores.

“Nosotros estamos mutando la seguridad a elementos disuasivos desde el exterior, para que los delincuentes no entren a la propiedad. Esto se hace, por ejemplo, colocando cámaras de seguridad, sensores perimetrales y elementos que van en los tapiales, en techos, como son los alambres electrificados. Estos últimos funcionan por sensores de contacto que provoca ‘un disparo eléctrico’ en zona y repele el avance de las personas. En el caso de los animales, la frecuencia de la tensión que tiene el cable hace que estos no lo toquen. Los gatos, perros y demás tienen un oído agudizado y no avanzan sobre el sistema”, explicó Carlos Mazza.

Monitoreo

“Tenemos una central de monitoreo que ante un evento abre las cámaras del lugar, graba asistiendo a la policía y al titular del domicilio. Es la única empresa que monitorea con cámaras la casa”, aseguró Mazza.

Finalmente, en el Día de la Seguridad que se cumple hoy, el empresario recomendó a la gente contratar un servicio antes de lamentar un hecho de inseguridad. “Es importante prevenir, anticiparse, porque después de que ocurren las cosas son difíciles de superar. Toda persona que ha sufrido un acto de inseguridad no lo olvida nunca, entonces lo que pregonamos es que haga una prevención del delito, que se anticipe al hecho de inseguridad, obviamente instalando cámaras, alarmas y lo que sea necesario para prevenir”, manifestó.