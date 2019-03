Obras, servicios y transparencia, ejes de los discursos de los jefes comunales

Los jefes comunales Erica Revilla, Víctor Aiola, Pablo Petrecca y Salvador Serenal, de los municipios de Arenales, Chacabuco, Junín y Lincoln respectivamente, dieron inicio al período 2019 de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. En todos los discursos, los intendentes hicieron hincapié en los objetivos alcanzados en los tres años de gestión y realizaron anuncios para lo que resta del año. En el caso de Arenales, Revilla destacó la inversión en obra pública; en Chacabuco, Aiola dedicó un extenso tramo a los logros en materia de salud; en Lincoln, Serenal se refirió a las denuncias por corrupción; y en Junín, Petrecca anunció la fecha de regreso del servicio de colectivos.

“Batimos récords en obra pública”

La intendente de Arenales, Erica Revilla, reconoció que se atraviesa una situación difícil en materia de economía, en este sentido apuntó que “con un escenario económico complejo, hemos tratado de acompañar y de sostener a los más vulnerables redoblando esfuerzos”.Luego, la mandataria hizo un repaso de cada área de gobierno y mencionó logros de la gestión: entrega de escrituras; ordenamiento territorial y zonificación; nueva infraestructura edilicia del hospital municipal, equipamiento, médicos terapistas y tres ambulancias; inversión y actividades en áreas de Deportes, Cultura y Tercera edad; saneamiento del basural de Ascensión y de La Trinidad, avance en el galpón de tratamiento de residuos sólidos urbanos; inauguración del Jardín Maternal N° 1 de Ascensión, obras en escuelas públicas y entrega de mobiliario.

Revilla destacó que “hemos batido récords de inversión en obra pública”. En este sentido recalcó: la repavimentación de Ruta 50, el tramo de la ruta Ferré – Ascensión, repavimentación de accesos a Ferré y Ascensión, cuadras pavimentadas, colectores cloacales, ampliación de la red de gas en Ferré, cloacas, agua potable, más energía eléctrica para Arribeños, luminarias led y el trabajo en los puentes de ingreso a Arenales y puente de Cano. Por otro lado, anunció que este año se comenzará con la remodelación de la plaza de Arenales y que se avanza con la recuperación del predio polideportivo “La Salada”.

Inversión en Salud en Chacabuco

Víctor Aiola, intendente de Chacabuco, resaltó el trabajo realizado en las distintas áreas y celebró el trabajo con su equipo de gobierno. Entre los objetivos alcanzados mencionó las mejoras en las instituciones, la transparencia y presencia de funcionarios en el HCD para evacuar dudas planteadas por la oposición. Habló de los esfuerzos para lograr un municipio autosustentable y luego destacó el Punto Digital, el nuevo Registro Civil, las terminales para tramitar la licencia de conducir y resaltó la importancia de modernizar el Estado para agilizar tareas diarias. En materia de educación, se refirió a las obras en escuelas y las campañas de concientización respecto de autismo, bullying, valores y educación inclusiva. Por otro lado, Aiola se refirió a la descentralización del área de Desarrollo Social para alcanzar una mayor cobertura y mencionó el trabajo de Cultura, Discapacidad, Área de la Mujer y Deportes.

Aiola dedicó un largo tramo a la inversión en salud, destacando la nueva guardia, el resonador magnético, la tercera ala de internación, el servicio de SAME y el Centro de Medio Día. Luego habló de las obras realizadas y en marcha tales como obras viales, hídricas, cloacas, agua potable, pavimento, desagües cloacales, accesibilidad a los barrios, bacheo, acceso a localidades, planta de gas en Rawson, luminarias led, viviendas, entre otras. También hubo mención especial para la firma de escrituras y el trabajo en materia de seguridad, violencia de género, tránsito y lucha contra el narcotráfico. En cuanto al área de Producción, se destacó el apoyo a emprendedores locales, habló de servicios públicos, energías renovables, el nuevo refugio canino, los puntos verdes y el contraste respecto del trabajo en las localidades en relación a gestiones anteriores.

“El 1 de abril vuelven los colectivos a Junín”

Pablo Petrecca reconoció una situación difícil desde lo económico en el país y, en ese marco, aseguró que se aumentó un 50% en el presupuesto destinado a Desarrollo Social. Luego, destacó el trabajo realizado, admitiendo que “las dificultades fueron numerosas”. En cuanto al manejo de los fondos públicos, Petrecca hizo hincapié en que “hoy el municipio toma deuda sólo por inversión en capital y ya no más para los gastos corrientes y pago de sueldos”.En otro orden, y antes de destacar las obras proyectadas, ejecutadas y en ejecución, el intendente se refirió al apoyo a Pymes y comercios locales. Luego habló de la importancia de los servicios de agua y cloaca, asfalto, cordón cuneta, de la transformación del basural en un relleno sanitario y de la tan ansiada autopista en la Ruta 7.

El momento más esperado tuvo que ver con el anuncio respecto de los colectivos en Junín. El jefe comunal confirmó que a partir del 1 de abril se dispondrá del servicio en la ciudad y que las doce unidades ya están listas para comenzar los recorridos. Además, se refirió a quienes pensaban que no era viable y tomó la vuelta de los colectivos como uno de sus principales logros como intendente de Junín. Luego insistió con la transparencia de su gobierno, pidió disculpas por las obras demoradas y repasó el trabajo de las distintas áreas. Antes de terminar, aseguró que “logramos controlar el barigüí, aquella molesta mosquita que supo ser la principal preocupación de los juninenses”. Por último, y con un claro tono de campaña, Petrecca aseguró que “no hay retorno al pasado”.

“Hay concejales cómplices de la corrupción”

El intendente Salvador Serenal inició su discurso anunciando que este año el Concejo Deliberante tendrá su edificio propio,agradeció a concejales, instituciones, a sus funcionarios y personal municipal por “ponerse la camiseta de Lincoln” e inmediatamente se refirió a la transparencia en su gobierno y las denuncias realizadas “para terminar con la impunidad y recuperar todos los bienes que robaron a la comuna”. En este sentido, Serenal aseguró también que “hay muchos ex funcionarios y actuales ediles que ayudaron al exintendente a realizar estos actos delictivos y van a tener que dar explicaciones a la justicia por su complicidad”.

En otro orden, el intendente de Lincoln se refirió al Centro de Operaciones y Monitoreo, a las cámaras de seguridad dispuestas en la ciudad, al transporte escolar público y gratuito y las garitas próximas a instalarse. También se refirió a las obras de infraestructura en escuelas, la planta de Ósmosis Inversa, cloacas en localidades, el parque fotovoltaico y los próximos a concretarse, obras de pavimento, cordón cuneta, maquinarias, red cloacal, gas natural, SAME, las remodelaciones en áreas del hospital y destacó especialmente el trabajo en materia de igualdad de género y turismo en Lincoln. Por último, resaltó el consolidado en el acceso a Bayauca y detalló todos los programas puestos en marcha para garantizar viviendas en el distrito. “Somos funcionarios y estamos de paso, venimos a servir y no a servirnos”, finalizó Serenal.