Refuerzan concientización sobre el uso correcto los Puntos Verdes

Tras las quejas por la falta de higiene con los Puntos Verdes del municipio y los problemas que se han ocasionado en distintos sectores, el municipio, a través del trabajo conjunto entre Medio Ambiente y Juventud, continúa con las jornadas de instrucción en distintas plazas y espacios públicos de la ciudad.

En este caso, los funcionarios recorrieron la plaza Eusebio Marcilla en la cual, además de conversar con los vecinos, realizaron encuestas con el fin de determinar la procedencia de los residuos y la separación de los mismos en los hogares.

Muchas veces nos encontramos con elementos que no son los adecuados y que perjudican mucho la tarea de las personas que vienen a recolectar los residuos, como también la de los recuperadores que están en el Relleno Sanitario, afirmó Lafaye

A propósito de la jornada de información, Cecilia Lafaye, coordinadora de Medio Ambiente, manifestó: “Fue una jornada más en el que nos acercamos a las plazas para hablar con los vecinos y transmitirles información acerca del modo adecuado de utilizar los contenedores para residuos. Nos parece muy importante continuar con esta campaña que venimos realizando desde hace un tiempo, para llegar a la mayor cantidad de gente posible”.

Tipos de residuos

“El mensaje que queremos dar es que los vecinos presten más atención sobre qué tipos de residuos se pueden tirar y colocar dentro del contenedor, porque muchas veces nos encontramos con elementos que no son los adecuados y que perjudican mucho la tarea de las personas que vienen a recolectar los residuos como también de los recuperadores que están en el Relleno Sanitario”, afirmó Lafaye y explicó que los materiales indicados son plástico, papel, cartón, metal, vidrio y aluminio.

Asimismo, la coordinadora destacó que “nos encontramos con personas que nos dicen que están muy conformes con los trabajos que estamos haciendo para cuidar el medio ambiente y eso es una satisfacción muy grande para nosotros. Agradecemos la buena voluntad y la energía que ponen para separar los residuos en sus casas y como corresponde”.

Presentes en la plaza Marcilla también estuvieron los coordinadores de la Dirección de Juventud, Franco Bellafronte y Blas Carrafiello. El primero señaló que “esta plaza es un lugar muy transitado por los jóvenes del Club Junín y los de la escuela. Así que tuvimos la oportunidad de charlar con ellos y preguntarles si utilizan el contenedor, más que nada para el cuidado del medio ambiente. Ellos nos manifestaron que se preocupan mucho por el tema de no tirar papeles en el piso y colaboran mucho en sus casas para separar bien los materiales que se pueden arrojar en los contenedores”.

Por su parte, Carrafiello expresó: “Nos parece interesante poder trabajar en conjunto porque es mucho más fructífero y sobre todo en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, algo que involucra no solo a los jóvenes, sino también las familias de Junín. La gente con la que pudimos dialogar nos comentó acerca del trabajo en equipo que realizan en sus casas para poder traer los residuos y eso es algo muy importante”.

Por último, el coordinador anunció que “les informamos a los ciudadanos que también arrancamos con las encuestas que tienen diferentes preguntas para que podamos determinar de dónde vienen a tirar los residuos y cómo realizan el trabajo previo; son muchas cuestiones que tienen que ver con el uso responsable de los contenedores para que todos podamos contribuir a tener un Junín más limpio”.