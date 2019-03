“Peroncho”, por Emanuel Rodríguez

Emanuel Rodríguez, periodista y comediante, brindará un espectáculo de stand up y humor político, denominado “Peroncho”, en Rivadavia 1276 (Unidad Básica de La Cámpora), el domingo próximo, a las 21.

Peroncho es un show de humor político, que recorre los principales acontecimientos de la política argentina desde una perspectiva nacional, popular y feminista.

Es un espectáculo de stand up que repasa los principales debates y acontecimientos políticos de la Argentina de los últimos años, no pensado únicamente “para kirchneristas”: el público ideal es todo aquel que tenga una valoración positiva de la experiencia política.

Emanuel Rodríguez es periodista y comediante. Trabajó en Clarín, La Voz del Interior, Radio Nacional, Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. Desde 2011 se dedica al humor político y desde 2014 recorre el país con su espectáculo "Peroncho". Lleva más de 700 funciones, a la gorra, en distintas localidades del país. Una vez estuvo muy cerca de Cristina: "apenas a un guardia de seguridad de distancia". Milita en la agrupación cordobesa Mano de Obra K y en 2015 publicó el libro de relatos sentimentales "Cuentos viejos".