Asamblea para renovar autoridades del centro “Crear fantasía”

El Centro de Jubilados y Pensionados “Crear fantasía” organiza una asamblea general ordinaria el 27 de marzo último, a las 17, para el tratamiento de Memoria y Balance, y la renovación de autoridades.

La entidad está ubicada en Suiza y Robbio, en el barrio Capilla de Loreto. El centro está en pleno proceso de renovación de autoridades, luego del mandato cumplido por Ysabel Barrozo.

En diálogo con Marisol Fernández, quien se presentará en dicha asamblea como candidata a presidir el centro, explicó que el 1° de marzo último hubo una reunión en la sede social donde se presentó junto con un grupo de socios que tiene la intención de presidir esta entidad.

Vale mencionar que en esta primera asamblea estuvieron presentes gente de la comisión saliente. Según lo explicado por la entrevistada, los socios que quieren presidir la entidad no son jóvenes pero tampoco adultos “tan mayores” y algunos son jubilados.

Aclaró que según lo contemplado por el Estatuto de la entidad, los socios podían ser parte de la comisión directiva.

“Ya hicimos dos reuniones avisando de la asamblea por si se presentaba una nueva comisión además de la nuestra. Si el 27 no se presentan, quedaría la que conformamos nosotros. Como presidente estoy yo; Jorge Ochoa como vicepresidente; y se completaría con Cecilia Gómez, María Giuliana García, Mirta Mellón, entre otros”, explicó Marisol Fernández.

“Hay muchos proyectos, pero queremos esperar la próxima asamblea, porque si bien hay varias ideas, como la de trabajar en articulación con el Centro Integrador de Av. Alvear, que se estaba haciendo, también hacer talleres como de Masajes, Pedicuría, etc. Hay varios beneficios, como descuentos en viajes para jubilado.

Marisol explicó que estos talleres y servicios eran impulsados por el área de Tercera Edad de Desarrollo Social del Municipio.

Vale mencionar que la sede donde funciona el mencionado centro de jubilados y pensionados es un local alquilado.