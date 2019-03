El FR denuncia “falencias” en la aplicación de “Precios cuidados”

Los concejales del Frente Renovador están realizando un trabajo de control sobre el programa nacional Precios Cuidados en la ciudad. Al respecto, la concejal Carolina Echeverría manifestó: "En Junín hay cuatro grandes cadenas de supermercados que están incorporadas al programa Precios cuidados, sin embargo vemos distintas falencias en la implementación y falta de control por parte del municipio para garantizar el acceso de los vecinos. La oficina de defensa al consumidor debería realizar esa tarea”.

Además, Echeverría agregó: "Según el Gobierno nacional, existen 560 productos dentro del programa, no obstante a nuestra ciudad llegan solo una parte de esos productos, y recorriendo los supermercados adheridos, vemos muchas fallas en el sistema. Algunos súper tienen algunos productos, pero faltan los alimentos de primera necesidad como la leche o el azúcar, en otros se agotan y no son repuestos, y en otros directamente ni existen o no se identifican claramente los precios cuidados, como indica la normativa del programa”.

“Del lado de los consumidores”

Por su parte el concejal meonista Maximiliano Berestein expresó que "para defender los intereses de los vecinos, hay que ponerse del lado de los consumidores y exigirle a las cadenas de supermercados que se ajusten a las normas y a los programas nacionales. En este caso es responsabilidad del municipio controlar firmemente y garantizar que los productos a precios bajos lleguen a las casas. Pareciera que a Petrecca al igual que Macri, le cuesta controlar a los amigos poderosos".

"La inflación es el mayor flagelo para las economías familiares, y en estos momentos de crisis hay agudizar la sensibilidad y estar en el mínimo detalle. Obviamente este programa no alcanza para sobrellevar la crisis, pero es una herramienta que debe servir para más que una publicidad oficial, y debe llegar a las familias" cerró Berestein.