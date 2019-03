Con tono de campaña, Petrecca confirmó que habrá colectivos desde el 1° de abril

Con tono de campaña y una encendida defensa de su gestión, el intendente Pablo Petrecca inauguró ayer el período legislativo 2019 y confirmó que a partir del 1° de abril se concretará el regreso del transporte público a las calles juninenses. Además, hizo un balance de las obras realizadas y resaltó aspectos como “el valor de la palabra”, la “transparencia” y la recuperación del “liderazgo regional” de la ciudad.

Al inicio de su discurso, el jefe comunal destacó la relación con las sociedades de fomento y los pueblos. “Comenzamos por lo básico, por cuestiones que deberían haber estado resueltas pero que nadie había hecho, o nadie quiso hacer”, punzó.

“Este lugar donde estamos hoy es un claro ejemplo del camino que elegimos, el de la recuperación que se está dando, y también fue un reflejo de cómo se encontraban la mayoría de los edificios y espacios públicos municipales, basta con mirar el interior del palacio municipal, que será refaccionado en forma integral próximamente”, cuestionó

Sobre el salario de los trabajadores municipales, dijo: “Logramos que cada año los empleados mejoren sus condiciones y no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, garantizamos sueldos por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, realizamos el pase de más de 300 trabajadores a la planta permanente, recuperamos y devolvimos el 3% de antigüedad, otorgamos premios por años de trabajo, categorías antes de jubilarse, y 50 derechos más”.

"Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles en el plano económico y que las fluctuaciones que tuvieron lugar el año pasado, más la adecuación de las tarifas, golpearon la economía familiar. Por eso subimos un 50% el presupuesto de Desarrollo Social."

Y amplió: “Estas acciones se pueden realizar solo si tenemos un municipio ordenado, económica y financieramente. Por esto, desde el comienzo trabajamos para poder revertir y acomodar los desequilibrios que nos encontramos al ingresar a la gestión. Primero debíamos ordenar la casa y lo hicimos. Hoy, el municipio toma deuda sólo por inversión en capital y ya no más para los gastos corrientes y pago de sueldos”.

Inversión social

“Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles en el plano económico y que las fluctuaciones que tuvieron lugar el año pasado, más la adecuación de las tarifas, golpearon la economía familiar. Es por eso que nuevamente este año hemos decidido aumentar un 50% el presupuesto destinado a Desarrollo Social, porque debemos seguir estando cerca, acompañando a quienes más lo necesitan. Asistimos a más de 1200 familias, en forma directa e integral, con todos los recursos del estado a su disposición. Para aquellas familias trabajadoras, que quedaron golpeadas y que quizás antes no recibían ayuda, pero que hoy la necesitan, también con ellos, estamos cerca”, resaltó.

Y añadió: “Como también lo estamos haciendo con las pymes y comercios, implementando distintos programas de acompañamiento, como el de ‘Asistencia a pymes’ que, desde julio del año pasado, prevé descuentos y exenciones del 100% de la tasa de Seguridad e Higiene. O el programa ‘Precios Locales’, que hoy ya funciona para los útiles escolares y en los próximos días se implementará para la canasta alimentaria”.

“A su vez, seguimos trabajando en la Agencia de Desarrollo, pensando en conjunto, el futuro de nuestra ciudad. Porque entendemos que, a pesar de las dificultades, estamos en el camino correcto. Porque cambiar la matriz de los últimos 70 años en el país, no será sencillo”, dijo.



Obras e infraestructura

“Obras, como el Desagüe Pluvial Norte, que debería haberse realizado hace 40 años. Antes, a medida que la ciudad crecía. Pero como es una obra que no se ve, quizás no despertó el interés de quienes gobernaban. Los desagües son prioritarios, porque nos permiten hacer otras obras después, por eso también construimos un desagüe en el Cuadrante Noroeste, en el otro extremo de la ciudad, para que también los vecinos de los barrios San Jorge y Progreso puedan vivir más tranquilos. Y más tranquilos también estarán los vecinos de Roca, porque a pesar de que no son pocas las complicaciones técnicas, también estamos trabajando en sus desagües”, afirmó.

“Por el mismo motivo decidimos hacer en tres años más asfalto y cordón cuneta que en los últimos doce”, indicó. “Hicimos 275 cuadras: en los barrios Emilio Mitre, Capilla de Loreto, Norte, San Cayetano, Villa del Carmen, San Francisco, Los Almendros, y también en los pueblos Tiburcio, Agustina, Saforcada, y Roca. Pero falta, Junín tiene todavía más del 50% de calles de tierra”, agregó.

El funcionario también recordó el saneamiento del basural, que hoy es un relleno sanitario, la repavimentamos de la avenida Circunvalación, el Parque Central del Ferrocarril, y el traslado a viviendas dignas a los habitantes del asentamiento Los Perejiles.

Violencia de género

“Cuando hablamos de género, aún nos encontramos con una difícil realidad: en nuestro país, cada 30 horas, una mujer es asesinada por un hombre. Por eso destinamos fondos de emergencia que nos permiten poder acompañar en los momentos más difíciles a las víctimas, para asistir en alojamiento, alimentos y medicamentos; incorporamos un vehículo disponible las 24 horas para poder asistirlas. También llevamos adelante el programa ‘Libres de violencia’, a través del cual se busca lograr la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia”, dijo. Y añadió que “ya está en construcción un Hogar de Protección Integral, un espacio de contención, que tendrá asistencia permanente de profesionales para acompañar y estar más cerca en ese momento tan difícil”.

En el área de la salud, Petrecca destacó: “En nuestras unidades sanitarias solo en 2018 respondimos a 370.000 consultas; sumamos la historia clínica única digital en los centros de atención primaria y en el HIGA; incorporamos en los CAPS, el servicio de muestra de análisis clínicos; llegamos a más de 6000 vecinos con los Cursos de RCP y manejo del DEA, que han permitido salvar vidas; entregamos una Unidad de Traslado para la localidad de Fortín Tiburcio y este año lo haremos en Agustina y Saforcada, cumpliendo la promesa para que todos los pueblos tengan su unidad de traslado”.

“En materia de deportes es mucho lo que se hizo: playones en los barrios Los Almendros y Emilio Mitre; recuperación y valorización del Polideportivo Beto Mesa; Puesta en valor del Complejo Santa Paula y ampliación y mejoras en el Complejo San Martín. Miles de niños, jóvenes y adultos, hacen uso de sus instalaciones. Estamos junto a los clubes y eso también cambió, porque ahora la ayuda económica es para todos, no solo para los amigos, los que piensan igual o lo que acompañan”, resaltó.

“Podría hablar horas sobre distintas acciones en materia deportiva, pero ya son conocidas. Solo quiero terminar diciendo, que pronto estaremos devolviendo, aquello que les fuera arrebatado a todos los atletas: finalizaremos la Pista de Atletismo”, afirmó.

Educación

“A diferencia del 2015, en donde había que dividir raciones para que todos los alumnos pudieran comer, hoy contamos con un servicio alimentario escolar universalizado, donde más de 10.000 chicos reciben a diario desayuno, merienda y almuerzo. Junín hoy es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, con un observatorio nutricional, que trabaja en la salud de cada alumno, con datos y estadísticas, y con una excelente administración”, destacó.

“Otro factor importante para brindar educación de calidad es contar con infraestructura en buenas condiciones. Desde el inicio de la gestión hemos realizado intervenciones en casi la totalidad de los edificios educativos, en un trabajo en conjunto entre el municipio, el Consejo Escolar y la provincia de Buenos Aires”, dijo.

“Realizamos grandes obras en más de 35 escuelas. Pero, aun así, tenemos que seguir trabajando, ya que la desidia, el abandono que tuvieron por décadas nuestras escuelas, no puede resolverse en tan solo cuatro años de gestión”, señaló.

“Trabajamos además en mejorar los diseños curriculares, incorporamos tecnología y ciencia, entregando kits de robótica, celulares, pero también miles de libros. Nos hicimos cargo también del transporte escolar y a partir de que los colectivos vuelvan a nuestra ciudad, sumaremos el boleto estudiantil gratuito. Sí, boleto estudiantil gratuito. Para todos los alumnos de Primaria, Secundaria y universitarios”, afirmó.

“En materia cultural, los artistas de nuestra ciudad han sido los protagonistas, y en conjunto con artistas nacionales e internacionales hoy Junín puede disfrutar todo el año de espectáculos y eventos de primer nivel: jazz, folklore, tango, las fiestas típicas de los pueblos, la fiesta del Pejerrey, el cumpleaños de nuestra ciudad, actitud rock and bike, la noche de las librerías, la feria del libro, cultura campo, entre otras, hacen un Junín vivo, que invita a nuestros vecinos y a los turistas, a disfrutarla todo el año”, dijo.

Seguridad

“La lucha contra los delincuentes y el narcotráfico no es tarea sencilla y muchos también prefirieron desde la comodidad, mirar para otro lado. Es por eso que, a pesar de las amenazas o incomodidades por nuestro proceder, mientras haya un solo hecho de inseguridad o narcotráfico, este intendente estará al frente. Porque preferimos que algunos se molesten, antes que nuestros jóvenes caigan destruidos por este flagelo de la droga. Tal vez el caso más resonante haya sido el relacionado con los ‘Gipsy Kings’, que arrojó el secuestro entre dinero y bienes de más de doscientos millones de pesos. Algunos de los bienes secuestros de la banda ya fueron entregados -por disposición judicial- a entidades de bien público como el Consejo Escolar, la Unnoba, el Hospital y la Municipalidad”, afirmó.

Y añadió: “En esta lucha se incautaron más de 1100 kilos de marihuana, pastillas de éxtasis y dosis de LSD. Además, se secuestraron 21 vehículos y tres aeronaves. El tiempo nos demostró, que valía la pena invertir en cámaras con tecnología de última generación, porque no fueron pocos los hechos que se esclarecieron y previnieron con el uso de las mismas. Es por eso que, a las 90 cámaras incorporadas, estaremos agregando 40 más, con el objetivo de contar antes de fin de año con un nuevo y moderno Centro de Monitoreo”.

Transporte público y tránsito

“Hay una ordenanza que se debatió durante el 2018 y que, lamentablemente, no todo este cuerpo acompañó. Y sin dudas es una de las más importantes de las últimas décadas: el transporte público. Durante muchos años nos dijeron ‘no se puede’, ‘no le interesa a ninguna empresa de transporte’, ‘no es viable’, o ‘no los van a usar’. Otras personas que jamás hicieron nada por lograrlo, nos decían cómo hacerlo, o nos preguntaban cuánto faltaba o nos contaban los días para ver si arrancaban. Pero quién podría creerles a esas personas que desde hace años ocupan lugares en el Estado y que no hicieron nada para lograrlo”, disparó, en un tiro por elevación a la oposición.

“A pesar de todas las dificultades, reales y creadas, todo el equipo municipal trabajó, nos movimos, lo logramos, y cumplimos profesionalmente para que un sueño no sólo se transforme en un proyecto, sino para que se transforme en realidad. Proyecto que desarrollamos en conjunto con los equipos del Ministerio de Transporte de Nación. Y por fin la semana pasada llegaron a Junín los doce colectivos y el servicio estará en las calles a partir del 1° de abril próximo”, destacó.

“Colectivos que nos integran y nos igualan, colectivos que acercarán alumnos a las escuelas, alumnos a las universidades, y nietos a la casa de sus abuelos, personal al hospital y cada vecino a sus trabajos o, por ejemplo, a visitar a sus seres queridos al cementerio, tal como me lo pidió Gladys, del Barrio 11 de Julio, en su casa, en 2015. Gladys, llegaron los colectivos”, dijo.

También destacó la inversión en infraestructura y educación vial, “políticas que han disminuido significativamente el número de siniestros viales”, y adelantó que enviará al Concejo proyectos de ordenanzas para llevar soluciones a problemas puntuales, como “la nueva ordenanza sobre seguridad vial, que, entre otros temas, incorporará la figura de la Probation”.

El cambio

Petrecca consideró que Junín “pasó de estar aislado a volver a convertirse en un líder de la Región. Ustedes, decidirán este año, si quieren que el cambio continúe. No hay retorno al pasado, porque sabemos y creemos que el futuro se construye así, juntos”, cerró.