Mansur llamó a “no volver al pasado del populismo, la mentira y la corrupción”

El presidente del comité “Hipólito Yrigoyen” de Junín, Carlos Mansur, se reunió con el vicegobernador bonaerense y presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador, con quien dialogó sobre la coyuntura política y la actualidad partidaria a nivel nacional, provincial y local. “Si comparamos el radicalismo de hace seis o siete años, con este, no tiene nada que ver. Hoy contamos con un radicalismo movilizado, militando en los barrios, presente”, destacó el dirigente de nuestra ciudad.

Y al término del encuentro, Mansur manifestó: “Vengo trabajando junto a Daniel desde 2014, es el lugar donde quiero estar. Fue una reunión muy positiva, de más de una hora charlando mano a mano, con coincidencias sobre el rol que debe seguir manteniendo el radicalismo, de acompañar y militar con fuerza para que el cambio se consolide y que no volvamos al pasado del populismo, la mentira y la corrupción”.

En ese marco, el dirigente local contó que se mencionó la reunión de dirigentes con peso territorial del radicalismo de hace unos días, donde los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), y el propio vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, ratificaron la pertenencia de la UCR a la alianza Cambiemos y comenzaron a definir la próxima convención partidaria.

En tanto, sobre la votación que se aproxima en el país, donde se van a renovar los ejecutivos de todos los niveles del Estado, Mansur afirmó: “Todo dependerá de lo que económicamente pase, eso tendrá un peso muy importante en la votación, no va a ser fácil, pero habrá que trabajar para poder consolidar el cambio que comenzó en 2015 y que fue ratificado en 2017”.

En ese sentido, sentenció: “Si logramos hacer eso estaremos dando una vuelta de página muy importante en la historia de nuestro país”.

Actividades

“El 16 de marzo estaremos en Henderson en una reunión seccional, donde vamos a estar todos los presidentes de distrito, la militancia, que ha aumentado su caudal y trabajo desde 2015 de manera exponencial. Se recorre el país, se está en los barrios”, enfatizó Mansur, al tiempo que remarcó que “si miramos el radicalismo de hace seis años a esta parte no tiene nada que ver”.

Y relató que “en abril va a haber un encuentro muy importante en el Salón de la Democracia de la Unnoba, en Junín, de la juventud radical bonaerense, con más de 200 jóvenes que se esperan”.