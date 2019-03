Santiago López Medrano: “Volcamos $1200 millones extras al presupuesto social”

¿La situación económica los obligó a incrementar los recursos en su área?

- El año 2018 empezó con una medida, en marzo, antes del desfasaje cambiario, que fue la universalización del desayuno y la merienda en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), algo que nunca se había hecho en la provincia, y fue una decisión de gran impacto. Cuando empieza la devaluación y, sobre todo, la inflación en la Canasta Básica de Alimentos, fuimos acompañando durante todo el año los distintos desfasajes, lo que significó que volcáramos 1200 millones de pesos extras al presupuesto social, que se hizo a través de la reasignación de partidas. Esos recursos fueron, básicamente, a ampliar la cobertura del plan “Un vaso de leche por día”, lo mismo con los planes alimentarios, para no perder contra la inflación.

- ¿Cuáles son las demandas principales de una región como la nuestra?

- Claramente, hay como dos provincias, en términos sociales. Por un lado, está el Conurbano, a lo que yo le agregaría Mar del Plata y sus alrededores, y tal vez Bahía Blanca. Y por el otro lado, está el resto de la Provincia. Pero hay temas que son transversales. Uno de ellos es la regularización dominial, el año pasado el ministerio absorbió la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat y ese tema, en localidades del interior es muy importante. Otro tema transversal es el de las adicciones, que se da independientemente del tamaño de las ciudades o de su complejidad, y atraviesa distintos niveles socioeconómicos. Lo mismo que niñez y adolescencia, que se trabaja a través del programa Envión, que incluye a poco más de 110 mil adolescentes en toda la provincia. También la violencia de género es una problemática transversal.

- ¿Cómo están trabajando con nuestra ciudad?

- Desde el primer momento trabajamos muy bien. De hecho, el primer encuentro regional con áreas sociales de diferentes municipios se hizo en Junín. Esto significó también un cambio de lógica, porque en la provincia siempre existieron enormes dificultades para acceder a La Plata, donde está la sede de Gobierno, por eso quisimos salir al territorio. Y con Junín nos ha pasado: cada vez que hubo alguna emergencia climática, por ejemplo, siempre hubo asistencia desde la Provincia coordinada por el municipio. Además, Junín es uno de los municipios que está dentro del programa “Un vaso de leche por día”, y también fue uno de los primeros en comprometerse a la administración de los fondos del SAE. A mí no me gusta hablar de la ‘municipalización’ del servicio porque pareciera como que se le baja la jerarquía y es todo lo contrario, sigue siendo un programa de fondos provinciales que cambió su modalidad porque se transfiere de forma directa, se agregó un menú obligatorio y un monitoreo muy fuerte en el lugar, no solo sobre la cuestión financiera, sino también sobre lo alimentario y lo que se sirve en cada escuela.

- ¿Hay alguna demanda particular de Junín y la región?

- No sé si hay una demanda específica, creo que la gestión del riesgo por la cuestión climática es algo que estamos trabajando con los municipios y ahí hay una demanda, no solo de insumos cuando pasa un hecho, sino de planificación y formación de equipos que a veces faltan, pensando que esta es una realidad.

- ¿Hay planificado un incremento de asistencia social para este año?

- Tenemos un cronograma de aumentos de todos los programas sociales que transfieren fondos. Por ejemplo, SAE ya aplicó un 12% en marzo y habrá otro 12% en mayo, y esto permite también una mejor planificación de licitaciones y demás. Sobre la demanda alimentaria, en volúmenes o cantidades, nuestra línea de trabajo es la misma del año pasado: vamos a estar para acompañar cualquier necesidad extra que surja, sobre todo para evitar que programas como el “Más Vida” pierdan capacidad de compra frente a la inflación.

- ¿Cómo afecta la inflación en estos casos?

- Nosotros venimos siguiendo la evolución de los precios, en algunos casos lo hacemos tratando de anticiparnos, y los 1200 millones de pesos extras a los que me referí anteriormente tuvieron mucho que ver con eso, porque fuimos dando aumentos, sobre todo en SAE y Más Vida, que son los que más impacto y alcance tienen, y que están directamente relacionados con los precios de los alimentos, sobre todo de Canasta Básica.