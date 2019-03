Pablo Petrecca: “La alternativa es el cambio o volver al pasado”

-Esta es la primera elección que deberá afrontar siendo gobierno.

-Si bien es un año distinto, hay un cronograma electoral que queremos respetar, y hay mucho trabajo diario en la gestión. Es un año distinto, la gente va a volver a decidir qué camino tomar, si seguir por el que ha iniciado en 2015 y reafirmado en 2017 o si va a volver al pasado, porque no hay más alternativa que volver al pasado o seguir por este camino que se inició.

-Entonces espera una polarización con el kirchnerismo.

-Creo que no hay más alternativa que esa. La sociedad se tiene que replantear si sigue con el cambio, pese a los problemas y las dificultades, o si vuelve a la década anterior, esos dos modelos son los que van a estar en pugna.

“El rumbo económico es el correcto, las potencias del mundo lo han corroborado y nos muestran que es el camino a seguir.”

-Esta elección va a tener seguramente una fuerte impronta nacional, con el tema económico como eje principal.

-La parte económica es muy importante, pero creo que también hay otras cosas importantes, que tienen que ver con cambios profundos, cambios en la matriz, veníamos de 70 años de vivir endeudados y eso no te permite crecer, esos cambios llevan su tiempo y tienen sus consecuencias, además de consecuencias externas que sufrió el país. También ha habido un cambio claro en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, no solo pasa por lo económico, aunque entendemos que es una parte fundamental.

-¿Le preocupa el rumbo de la economía?

-Estamos convencidos de que este es un momento que tendremos que pasar, pero que el rumbo económico es el correcto, las potencias del mundo lo han corroborado y nos muestran que es el camino a seguir, como ha pasado durante el G20, por lo tanto entendemos que la situación económica va a repuntar y ya está dando algunas señales, aunque todavía tenemos un par de meses de dificultades.

“Si estamos como estamos es porque las cosas no se han hecho del todo bien, por distintas variables.”

-El sector productivo se queja por las altas tasas bancarias y la caída de las ventas.

-Claramente estas tasas no son para el sector productivo, eso está claro, de hecho esta semana hicimos una reunión de la mesa de Desarrollo Económico para asistir a las pymes con beneficios y exenciones, lanzamos programas como Precios locales, que ya se puso en marcha con la canasta escolar y en los próximos días se hará con alimentos, con Mercado en tu barrio. Sin dudas, la tasa no ayuda a la producción y por eso el Presidente anunció un paquete con tasas preferenciales, del 25 al 30 por ciento, que entendemos que va a ser de gran ayuda para el sector.

-¿No cree que el Gobierno benefició al sector financiero en detrimento de la producción?

-Con el diario del lunes se pueden hacer muchos análisis, y lógicamente si estamos como estamos es porque las cosas no se han hecho del todo bien, por distintas variables, la herencia recibida –que no es menor-; el contexto internacional, que cambió; los precios de los commodities; la sequía histórica que complicó muchísimo la entrada de divisas al país; errores propios también, pero lo importante es lo que se está haciendo ahora para revertirlo y hay un presidente que está muy convencido de que este es el rumbo y que es al sector productivo al que hay que apoyar, por eso se están tomando acciones concretas para salir cuanto antes de esta situación económica que no es favorable.

-¿Qué falta para la implementación del transporte público?

-Casi nada, estamos a días de que el regreso de los colectivos sea una realidad, es un proyecto muy ambicioso, después de 25 años sin transporte público y sin políticas para mejorar el tránsito, vamos a volver a tener el servicio y es una satisfacción muy grande, porque se trata de recuperar un derechos para los juninenses, por el que nadie había hecho nada para implementarlo. Por eso hay que hacer las cosas bien, para que sea sustentable y que sea una política de Estado. Junín es la única ciudad del país, de estas dimensiones, que no tiene transporte público.

-¿El costo del viaje seguirá siendo de 20 pesos?

-Sí, la tarifa general va a ser de 20 pesos, porque además así se aprobó en el Concejo Deliberante; más adelante se verá si hay que hacer algún reacomodamiento. Va a funcionar con la tarjeta SUBE y habrá beneficios para distintos sectores sociales, con un 55% de descuento para los jubilados, con lo cual van a abonar menos de diez pesos. Y para los estudiantes va a ser completamente gratuito.

“No hay más alternativa que volver al pasado o seguir por este camino que se inició.”

-¿Para estudiantes de todos los niveles?

-Sí, de todos los niveles, primario, secundario, e incluso universitario, completamente gratis. La gente tiene que validar antes que es un estudiante regular de alguna institución educativa, creemos que es algo inédito y muy importante. Las distancias en relación a las paradas son de 3 a 5 cuadras, es una primera etapa, por lo que esperamos llegar al ciento por ciento de cobertura –hoy cubre el 70 por ciento- y que haya más líneas, ya que comenzará con tres.

-Todo indica que va a ser candidato nuevamente.

-Hay ganas para seguir haciendo, disfruto del hacer, y para tener una gestión exitosa y sustentable son dos períodos los correctos, siempre lo he dicho, incluso antes de la sanción de la ley. La ciudad creció, recuperó su liderazgo, basta con ver el relleno sanitario –ex basural-, la autopista en la Ruta 7 y el progreso que va a traer a la Región, la megaobra del desagüe norte, que ya comenzó a funcionar por tandas y está avanzando muy bien, al punto de que si todo sale bien antes de fin de año estará terminada, es una obra de 200 millones de pesos, en síntesis, es eso o volver atrás.

“Estamos gestionando para que las obras que faltan de la nueva terminal no las abonen los juninenses, sino que se incorporen al proyecto de la autopista.”

-¿Qué va a pasar con la nueva terminal?

-Está a punto de terminarse la parte del pliego, o sea, las obras, pero nada decía el pliego de los accesos y aparentemente no se pensó que iba a pasar la autopista; quizás no confiaban en que iba a haber un presidente que iba a tomar la decisión de hacer la autopista y que Junín iba a ser protagonista, con lo cual ahora hay que hacer ajustes técnicos muy importantes, por lo que están trabajando los ingenieros, porque tiene que haber medidas de seguridad muy importantes. Es parte de la historia que no se ha contado de la nueva terminal, la letra chica no se contó del todo, y es una obra muy costosa para los vecinos de Junín, como el mobiliario, la electricidad, los accesos, además del terreno de la vieja terminal. Estamos gestionando para que esa obra no la abonen los juninenses, sino que pueda incorporarse al proyecto de la autopista, son diálogos que tenemos con Vialidad y con el Ministerio de Transporte, pero no está definido.

-No estaría finalizada este año.

-No. Habilitarla sería una locura, porque no están dadas las medidas de seguridad, ni los accesos.

-Muchos vecinos preguntan cuándo se va a concretar la repavimentación del camino al Balneario.

-Hubo una demora por la coyuntura económica, que ha complicado los números de las empresas y hubo que hacer acomodamientos, hubo que modificar el proyecto original, porque en el medio nos agarró una inundación muy importante, que hizo que la capa asfáltica tenga un deterioro y nos llevó a cambiar el proyecto, que será elevado al Concejo, con una addenda de unos 10 millones de pesos extra. Una vez aprobado el proyecto, va a Vialidad, y se inicia la obra.