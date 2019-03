“La sociedad está golpeando nuestras puertas”, dijo Tamarit tras ser electo

El doctor Guillermo Tamarit fue elegido como nuevo rector para el período 2019-2023 por los miembros de la Asamblea Universitaria, reunida ayer en el Salón de la Democracia Argentina.

El órgano que eligió al nuevo rector está conformado por 19 miembros (8 profesores, 3 auxiliares docentes, 4 alumnos, 1 no docente y los 3 directores de Escuela), quienes fueron elegidos por la comunidad universitaria en un escrutinio realizado el año pasado.

Pablo Petraglia fue el último orador como asambleísta, lugar que ocupa por ser director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas y fundamentó su apoyo a Tamarit por ser “un ferviente defensor de la educación pública, en contra de la mercantilización de la educación”. “Es un defensor de la autonomía, de la democracia”, añadió.

Luego del término de las participaciones orales, se procedió a la votación y al recuento de votos. El resultado fue la elección unánime de Tamarit por los 19 asambleístas presentes, en representación de toda la comunidad universitaria.

“La sociedad está golpeando nuestras puertas”

Tamarit, rector electo para el período 2019-2023, resaltó la unanimidad de la elección por parte de los 19 asambleístas que acordaron que siga al frente de la casa de altos estudios: “Es casi una condición para esta universidad, ya que es una unanimidad construida a partir del respeto de las diferencias”.

Luego se refirió los dos ejes principales sobre los que continuará su gestión: la inclusión y la calidad. “Inclusión, que significa brindar la posibilidad real a todos aquellos que estén dispuestos a hacer el esfuerzo. Calidad educativa, para poder enfrentar los desafíos. Una educación inclusiva de calidad es garantía contra la pérdida de la dignidad de las personas, de la exclusión social, deterioro de la salud, aumento de la pobreza, del estancamiento económico, de la negación de los derechos”.

“Megatendencias”

A continuación se refirió a lo que llamó “megatendencias” que atraviesan las actividades universitarias: el cambio tecnológico, la internacionalización de las tareas (“todos los días somos comparados”), la creciente desigualdad económica y social, la sustentabilidad, los procesos de urbanización (“está desapareciendo el concepto de ruralidad”), el desarrollo demográfico, la incertidumbre política. “Frente a todas las incertidumbres, debemos trabajar en establecer una hoja de ruta para crear valores”, expresó.

También habló sobre el choque entre lo analógico y digital que impacta en el mundo del trabajo y en la educación: “Todos los que estamos adentro de las instituciones pensamos de una manera, pero los que llegan a ella para estudiar, para formarse, piensan de otra manera”. Sobre el mundo del trabajo en particular apuntó “a la protección de los trabajadores y no de los empleos”.

Luego se refirió al vínculo de la educación con el mercado y la economía: “Por supuesto que la Universidad debe ir al encuentro del desarrollo económico y debe trabajar con las empresas. Pero también hay que entender que el mercado no es el que debe ordenarnos qué hacer”. “El mercado es el mundo de las cosas y nosotros de las ideas. Cuando se nos pide que apoyemos la formación en pos del desarrollo del sector privado, debemos hacerlos desde una visión crítica. No podemos ponernos a disposición absolutamente de las reglas del mercado”.

A continuación se refirió al sentido contracultural de la educación: “Una persona dedica muchos años de su vida a estudiar en un mundo donde todo es obsoleto muy pronto. Pero esa es su fortaleza. La Universidad no va de la mano de ninguna moda, sino que se afirma a través del esfuerzo continuado”.

Investigación

También puso especial énfasis al rol de la ciencia, ya que consideró que ella garantiza la calidad del resto de las actividades universitarias. “Esta universidad está casi obsesionada con desarrollar la investigación”, dijo y luego puntualizó que solo el 4% de toda la investigación que se realiza en el mundo corresponde a América Latina. “Tenemos una monumental tarea y aspiramos a desarrollar la investigación, porque ella está vinculada con la calidad, sin dudas. Ese es nuestro principal desafío”, resaltó.

Respecto de la inclusión apuntó a trabajar para los sectores que aun no llegan al sistema educativo universitario. “Tenemos una inclusión excluyente, ya que muchos no llegan a la Universidad”, alertó.

Como desafíos a futuro planteó emplear la tecnología como herramienta para masificar la educación, ampliar los escenarios de la educación en la sociedad civil (no solo en aulas y laboratorios, sino en empresas y en el Estado. Además dijo: “Debemos ampliar la percepción social respecto de los demandas que la sociedad tiene. La sociedad está golpeando nuestras puertas, para que podamos cumplir la función y demos lugar a la pluralidad”.

Tamarit también tuvo una especial mención para las humanidades: “No formamos técnicos, formamos universitarios”. “En un mundo cada vez más tecnológico, tenemos que ser más humanos. Sin las humanidades, la Universidad no tiene sentido”.