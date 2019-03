Un gasto fijo y fuerte es sin dudas el valor del alquiler que deben afrontar muchas familias en la ciudad que no poseen casa propia.

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los mayores problemas en el país y de momento, el alquiler de una propiedad, que para un alto porcentaje de la población es la opción posible, se volvió cuesta arriba

no solo por el valor de los alquileres sino por la pérdida de poder adquisitivo del salario.

En nuestra ciudad, la situación no es diferente y por caso, el alquiler de un departamento de dos ambientes o una casa para una familia tipo, en sectores alejados de la zona céntrica rondan los 8 mil pesos.