“La mujer se ha abierto camino en el mundo laboral, pero falta mucho por hacer”

Daniela Viviana De Tomaso es una de las abogadas de nuestro medio que ha incursionado en la carrera judicial con éxito y actualmente se desempeña como jueza del Tribunal de Trabajo de Junín.

En diálogo con Democracia, recordó que inició su carrera laboral a los 18 años en el Poder Judicial de la Nación, como ordenanza, a la par que realizaba cobranzas en la calle para su subsistencia mientras cursaba la carrera de Abogacía en Buenos Aires.

“En 2001, volví a Junín, renunciando a mi trabajo, a fin de dar una mejor calidad de vida a mi hijo por nacer. Comencé a desempeñar mi labor como abogada, hasta que en 2006 fui elegida, para ocupar el cargo de Secretaria de este Tribunal, y 4 años más tarde, concursé para el cargo que hoy ocupo”, explicó esta mujer que hoy preside el Tribunal de Trabajo, conjuntamente con el doctor Guillermo Ortega y la doctora Luz Rodríguez Traversa, y la secretaria, doctora Belén Francioni. “Nuestra tarea fundamental, es el ‘servicio’, estamos al servicio de la Justicia, intentando desde nuestro lugar, aportar paz en los conflictos laborales, poniendo fin, sea mediante sentencia, sea mediante conciliaciones. Pero lo primordial -a mi criterio- es saber, que somos servidores de la Justicia”, manifestó.

Al preguntársele sobre el rol de la mujer en el mundo laboral, la doctora De Tomaso respondió: “puedo dar fe, que tenemos los mismos derechos que los hombres, pero ocurre una diferenciación al momento de contratar, dado que en varios lugares prefieren contratar hombres, porque aducen gozan de menos licencias -en referencia a las licencias por maternidad- lo cual claramente es una paradoja, porque una de las grandes funciones de la mujer, es dar a luz. Por eso, se debería igualar en tal sentido el ingreso a trabajar, y proteger la maternidad, única fuente de continuidad de nuestra especie”.

“En particular, en este Tribunal, somos mayoritariamente mujeres las que prestamos servicio, dado que nunca vimos como un obstáculo las licencias aludidas. Por el contrario, es motivo de gran alegría cuando una compañera logra tan noble sueño de ser madre”, dijo.

En cuanto a si en los últimos años hubo avances en la legislación laboral, referente a la mujer, teniendo en cuenta que muchas veces también está a cargo de su familia también, la doctora De Tomaso opinó que no.

“La Ley de contrato de trabajo prevé una indemnización agravada para el despido de una mujer en los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. Pero claramente, la patronal goza de la libertad de despedir a una mujer en estado de gravidez. Por lo demás, no hay distinciones legales en pro o contra de la mujer”, apuntó.

A la pregunta si hay más hombres o mujeres denunciantes en los litigios laborales ante el Tribunal de Trabajo, la jueza respondió que hay más hombres litigantes.

“En cuanto a los litigios laborales, si bien no contamos con una estadística, aproximadamente un 30% son iniciados por mujeres y el 70% por hombres. Y dentro de ese porcentual, la mayoría de las causas son por despidos sin justa causa”, manifestó.

A modo de reflexión por el Día de la Mujer que se cumple hoy, la doctora Daniela De Tomaso dijo: "Como corolario, considero que las mujeres nos hemos ido abriendo camino en el mundo laboral, pero aún falta mucho por hacer. Sin lugar a dudas, tenemos iguales cualidades y calidades para ejercer cualquier cargo, sin perjuicio de las diferencias reales con los hombres - por ej. en los trabajos que requieran mayor esfuerzo físico, entre otros- como así también, la mujer tiene otras capacidades, de concentración y multitarea, que es un plus que debería ponderarse por la sociedad”.

“Aún se advierte la inferioridad de oportunidades en el acceso a los cargos, pero el camino ya se ha iniciado. Si las mujeres nos seguimos preparando, persistiendo, y andando camino, sin pedir permiso, simplemente, mostrando que ser mujer, muchas veces es un plus, vamos a continuar en este proceso que ya no puede parar, de llegar a la igualdad de condiciones, con respeto por nuestras diferencias”, concluyó.