Logros y necesidades de un hospital dirigido por tres mujeres profesionales

Tres mujeres tienen la responsabilidad máxima de llevar adelante el Hospital Interzonal General de Agudos, un nosocomio fundado en 1930, perteneciente a la órbita provincial, de importantes dimensiones, numeroso personal y múltiples servicios para la gente de toda la Región.

Las doctoras Alicia Ramallo y Patricia Barisich, y la licenciada Cecilia Benedetti, son las directoras del H. I. G. A. “Dr. Abraham Piñeyro”. Se trata de tres mujeres que realizaron su carrera profesional en este centro de salud, dependiente de la provincia de Buenos Aires, y que fueron elegidas por la gestión la gobernadora María Eugenia Vidal para llevar adelante el Hospital.

En diálogo con Democracia, las directoras se refirieron al trabajo que realizan diariamente en la dirección del H.I.G.A. desde el 2016.

Provincia

Alicia Ramallo es directora ejecutiva del H.J.G.A. Ella es médica clínica perteneciente a la planta de personal del mencionado nosocomio desde hace mucho tiempo.

Respecto a las relaciones del hospital con otras instituciones gubernamentales, como Provincia, Nación y Municipio, la directora que en primer lugar con el Ministerio de Salub bonaerense, por ser este un hospital provincial. “Por eso tenemos las obras que tenemos – acotó Ramallo-. También Nación aportó el módulo para residentes y algunas instituciones de Junín nos han ayudado ante alguna emergencia como por ejemplo Clínica Centro y La Pequeña Familia, que colaboraron cuando tuvimos alguna crisis por algún aparato roto. La Municipalidad de Junín también lo hizo. Cuando llegamos teníamos los pastos altísimos, también el alambrado y la vereda en mal estado. Hablamos con el Intendente y él mandó gente para que resolviera esta situación. Siempre hemos tenido buena respuesta desde el Municipio, cuando se trata de árboles que necesitan podarse, o por las luminarias también”.

Logros

Por su parte, la doctora Patricia Barisich, quien también es médica clínica del hospital, al ser consultada sobre los logros de la gestión, manifestó que se han hecho muchas cosas.

“Uno está todos los días trabajando y recibiendo problemas continuamente, da la sensación de que nunca se terminan, pero cuando uno mira para atrás, vemos que hemos logrado mucho, desde obras, mejoras en la provisión de insumos, adecuación del equipamiento puesto, que había mucho y era antiguo. Pudimos renovarlo y poner tecnología en muchas áreas que eran necesario, por ejemplo, los probines de oftalmología tenían como 40 años. Tratamos de generar prioridades, ir equipando y renovando el equipamiento para todos los servicios, es decir, que todos los servicios pudieran recibir algo”, explicó.

La médica dijo que estaban en marcha tres importantes obras, “que van a generar una mejora muy importante en la calidad de vida del trabajador hospitalario”, acotó.

“Cuando las nuevas Guardia, Cocina y Farmacias estén, será muy bueno para la gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo en condiciones no tan adecuadas”, acotó.

Cecilia Benedetti es licenciada en Trabajo Social y si bien actualmente trabaja en Dirección, ha adquirido mucho conocimiento del trabajo social que se hace en el hospital, de la gente que se atiende allí, en los distintos servicios.

“Hoy por hoy, desde hace un tiempo ya, viene aquel que no tiene obra social pero también aquel que sí, por lo cual nos alegramos enormemente porque el Hospital es para todos nosotros. Para aquel que no lo conoce, lo orientamos para que sepa cómo funciona el hospital, nos encargamos de coordinar con las instituciones que derivan pacientes, para que no venga a buscar un turno y lo pueda sacar desde la salita (Unidad Sanitaria). Ahora hemos hecho una nueva modalidad, si alguien viene a sacar un turno y no hay, se entra en una lista de espera y luego se lo llama para decirle qué día y qué horario tiene el turno. Esto es un gran adelanto”, opinó.

A la consulta cómo se hace con aquel paciente que no tiene dinero para comprar el medicamento que le receta el médico, Cecilia Benedetti señaló que el H.I.G.A. cuenta con una Farmacia que trabaja tanto en la Internación y como en Consultorios Externos. “Las personas van a la Farmacia y se le da el medicamento que indicó el médico, al que no tiene obra social”, aclaró.

Las directoras estiman que el 40 y pico de pacientes que van al hospital tienen obra social. “No hay que olvidar que atendemos PAMI, IOMA, OSECAC, Gastronómicos, etc. También PROFE, de personas que tienen pensiones no contributivas nacionales más conocidas como las pensiones por invalidez. La provincia de Buenos Aires se hace cargo del PROFE, como cada provincia lo hace. En medicación esta obra social anda muy bien”, aseguró Ramallo.

Cabe mencionar que en el Hospital funciona un Servicio de Trabajo social, donde están los trabajadores sociales del hospital y los que hacen la residencia.

“Este año van a ingresar tres más para hacer la residencia – dijo Benedetti-. Los residentes realizan un trabajo excelente en los consultorios de mamás de alto riesgo, de adolescentes embarazadas, y de adolescentes”.

“El Consultorio de Adolescentes (varones y mujeres) funciona a pleno. Se instaló por una muy interesante propuesta de pediatras, laboratorios, trabajadores sociales, psicólogos. Se trata de no perder la oportunidad del adolescente, puesto que generalmente ellos quieren que se los atienda rápido y no se adaptan al sistema hospitalario, entonces, automáticamente el equipo los ve y no perdemos oportunidad de atenderlos”, apuntó Benedetti.

Sobre las enfermedades o temas de salud por los que jóvenes consultan, las médicas mencionaron las ginecológicas, los embarazos prematuros, los temas personales que afectan su salud, las adicciones, etc. “El equipo interdisciplinario está formado por cinco profesionales específicos para el adolescente, pero a su vez está todo el staff de Residencia de Psicología, Psiquiatra, Trabajadores Sociales”, acotó la licenciada.

Enfermedades

Respecto a las enfermedades de verano, algunas que han alarmado a la población como Hantavirus o Leptopirosis, la doctora Barisich explicó: “todos los veranos e inviernos tenés enfermedades estacionales, para eso la Región Sanitaria tiene la sección de Epidemiología que semana a semana va generando un informe sobre como transcurren las enfermedades estacionales y nos advierten. El año pasado hubo en Argentina, y por ende en nuestra región, hubo más riesgo de Dengue, este año hubo un brote de Hantavirus en el sur, pero en nuestra ciudad, no”.

“Nosotros, como Hospital, siempre se mandan a analizar las muestras para saber si se trata de varias enfermedades como leptospirosis, hantavirus, dengue, etc. Que mandemos muestras no significa que el paciente tenga esa enfermedad. Caso confirmado de Hantavirus no hemos tenido. Si lo hay, automáticamente desde el laboratorio central donde mandamos las muestras, nos llaman y nos advierten que hay caso positivo. Automáticamente se ponen en marcha un montón de medidas, y la población se entera enseguida”, explicó la médica.

Qué falta

Desde el inicio de la nota, las directoras se mostraron conscientes de todo lo que falta en el hospital, pero ante la solicitud de que se refirieran a una sola cosa principal que se tendría que resolver este año, la doctora Ramallo mencionó un problema referente a la seguridad, por el amplio perímetro hospitalario, que tratarán de resolverlo en el 2019. “Tenemos muchas bocas de entrada al hospital que lo tornan inseguro. Tenemos que solucionar, además, problemas con los vehículos. Necesitamos un utilitario para hacer los mandados del Hospital, que siempre se necesita para acceder a medicamentos, vacunas, etc.”, dijo.

En cuanto a ambulancias, las médicas dijeron que hay, aunque una está en reparación en el Ministerio de Salud, y otra para traslados, que la semana que pasó fueron tres.