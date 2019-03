Paro docente: el acatamiento promedio en la Región fue del 32%

El paro docente en reclamo de un mejor salario arrancó con un acatamiento dispar en la región. En efecto, mientras que la inspectora regional de Educación, Emilse Marini, afirmó a Democracia que la adhesión a la huelga de tres días que comenzó ayer fue del 32% promedio en los distritos que componen la Región 14, desde los gremios aseguraron que en esta ciudad el acatamiento fue del 80 por ciento.

Así, según los datos oficiales de la región, en Junín el acatamiento de los maestros a la protesta fue del 47%; en General Viamonte, 10%; en Lincoln, 22%; en General Arenales, 31%; en Florentino Ameghino, 11%; en Chacabuco, 50%; en Leandro N. Alem, 31%; y en General Pinto, 40%.

Pero más allá del tradicional cruce de estadísticas de adhesión entre el gobierno y los sindicatos docentes, Democracia realizó una recorrida por algunas escuelas emblemáticas de Junín y recabó que el acatamiento fue, de hecho, más bajo que en huelgas anteriores. Por ejemplo en el turno mañana de la Escuela 24, de un total de diez cursos hubo clases en cinco. Y en el colegio Normal algunos cursos tuvieron clases con normalidad. La contracara fue la Escuela 1, que en el turno tarde estuvo cerrada.

“Cuidar la escuela pública”

“Los docentes han vuelto a las escuelas, muchos chicos regresaron a clase”, resaltó Marini. Y consideró que esta vez el acatamiento fue inferior a otros años “porque hay todo un trabajo desde la dirección General de Escuelas bonaerense, cambios metodológicos, capacitaciones, incorporación de nuevas tecnologías, que son valorados por los docentes. Cuidar la escuela pública es pensar en los chicos; la discusión salarial debe darse con los chicos dentro del aula, para que tengan continuidad en el año escolar”.

Para los gremios, el “mensaje fue contundente”

Por su parte, Francina Sierra, secretaria general de la seccional Junín de Suteba, afirmó ayer a Democracia que el acatamiento “fue del 80 por ciento” en Junín, “pero el promedio provincial fue más alto”.

En este contexto, la dirigente afirmó que “el mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal es contundente en todos los distritos” y señaló que, al término de estas 72 horas de paro, la gobernadora debería convocar a los maestros a negociar una suba salarial, sobre todo teniendo en cuenta los 15,5 puntos porcentuales que -según los sindicatos- perdieron el año pasado en términos de poder adquisitivo.

Descuentos

Funcionarios del gobierno bonaerense advirtieron ayer que no se puede "pagar un servicio que la comunidad no recibió", por lo cual le descontará el día a los docentes que participaron de la primera jornada del paro de 72 horas, mientras los sindicalistas señalaron que los maestros estaban "indignados" por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.

La adhesión a la primera jornada del paro de tres días convocado por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) fue del 38 por ciento de acuerdo al gobierno de María Eugenia Vidal, mientras que para los sindicatos de maestros el acatamiento rondó entre un 87 y un 90 por ciento.

La huelga de los principales gremios docentes de la provincia impidió el normal inicio del ciclo lectivo 2019 en las escuelas públicas del distrito.

Según fuentes gubernamentales, "luego de relevar 9.838 escuelas públicas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 inspectores reales y más de 9.000 directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro del 38%".

En ese sentido, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó hoy que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro al recordar que "es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015, cuando no habíamos tenido un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo".

"La discusión salarial debe darse con los chicos adentro del aula."

El funcionario explicó que "no es lo mismo ir a trabajar que no ir" y consideró que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió".

En esa línea, el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, expresó que "en estos años hemos sido coherentes: el salario tiene que ser por un servicio prestado y al que no está donde tiene que estar, se le descontará el día no trabajado".

"Nosotros peleamos por la educación de los chicos" advirtió y pidió que haya "una mesa de diálogo, pero con buenas intenciones".

Suárez remarcó: "llevamos 23 reuniones con 13 propuestas y no hay acuerdo. Con la nueva propuesta, el salario promedio es de 33 mil pesos".

A su vez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, manifestó que la adhesión a la medida de fuerza fue "de entre un 87 y un 90 por ciento, relevados el turno mañana y tarde de los 135 distritos bonaerense".

Baradel expuso que "las escuelas están abiertas pero los docentes no fueron a trabajar porque están indignados porque el salario es bajo, todo aumenta y no nos quieren reconocer la pérdida del poder adquisitivo".

"Queremos que el gobierno actúe con responsabilidad y nos convoque a una reunión", sostuvo.