Autoridades compartieron un encuentro con no docentes

Autoridades de la Unnoba compartieron un desayuno en Pergamino y un almuerzo en Junín con empleadas de la Universidad en el marco de las actividades promovidas por la entidad gremial Atunnoba.

En ambos encuentros, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y la vicerrectora, Danya Tavela, destacaron el rol de la mujer en la sociedad y resaltaron que “el futuro será femenino” y por ello, la Universidad trabaja en el diseño de un programa específico para abordar las cuestiones de género.

El rector señaló que la Universidad va a instrumentar políticas muy concretas en materia de género y expresó: “No se pueden entender los derechos humanos sin ser feministas, y esto tiene que significar la puesta en marcha de políticas en las que todos estemos involucrados”.

Luego, destacó el rol preponderante de las mujeres en los distintos espacios de la vida institucional y aclaró: “Esto no ha sido fruto de una política de género, sino mérito de las mujeres que los lugares que ocupan los han conseguido porque son universitarias, porque se han dedicado a esto y porque lo hacen bien”.

“Mucho por recorrer”

“Nos queda mucho camino por recorrer y el Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana (8 de marzo) debe ser un día de lucha, y una oportunidad para poner en agenda una vez más estas ideas, sabiendo que esto no es en contra de nadie, sino que estamos trabajando juntos, hombres y mujeres, poniendo nuestro granito de arena todos los días en todos los ámbitos, por estas cuestiones”.

En coincidencia con las apreciaciones del rector, la vicerrectora trazó algunos lineamientos respecto del programa de género en el que trabaja la Universidad. “Queremos mostrar hacia fuera nuestros avances, estamos diseñando un programa de género y hemos pedido al gremio docente y no docente que puedan sumar sus aportes a esta iniciativa en el marco de la cual pretendemos elaborar una serie de medidas internas y externas desde una perspectiva de género”, marcó Tavela.

En esta línea reflexionó: “Sabemos que vivimos en sociedades aún conservadoras en las que cuesta que a las mujeres se le reconozcan espacios, queremos contribuir fuertemente a revertir esta cuestión y ese es nuestro principal desafío como mujeres de la Unnoba”.

“Hombres y mujeres no somos iguales, tenemos los mismos derechos y responsabilidades, pero tenemos que entendernos en las diferencias, ese es el principal desafío, plantear políticas activas que podamos enriquecer desde el diálogo”, finalizó.