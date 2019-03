En el mes de la mujer, el municipio realiza actividades conmemorativas en los museos

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín organiza una serie de propuestas artísticas por el mes de la mujer, que se llevarán a cabo a lo largo de marzo y en cada uno de los museos de nuestra ciudad.

Las mismas tendrán lugar en el MUMA, el MACA y en el Museo Histórico donde, además, se realizarán una serie de charlas temáticas con entrada libre y gratuita. Soledad Vignolo Mansur será la encargada de abrir el primer coloquio denominado “Mujeres escritoras”, hoy, a las 19.

Acerca de la diagramación de jornadas, Gimena Picchi, coordinadora de la dirección de Cultura del Municipio, manifestó: “Por el Mes de la Mujer vamos a tener distintas actividades en los tres museos de la ciudad. Por un lado, en el MUMA donde se llevará a cabo una exposición del patrimonio de obras realizadas por artistas mujeres; en el MACA también tendremos una muestra similar a la que se le sumará otra con creadoras actuales que demostrarán sus trabajos; y, por último, en el Museo Histórico habrá una sobre mujeres que han trascendido en la historia de nuestra ciudad”.

En este último establecimiento cultural, además de la exposición, la coordinadora señaló que “también vamos a tener una serie de actividades con charlas que se realizarán todos los jueves y en la que se abordarán distintas temáticas”.

“La entrada es libre y gratuita en todos los museos y los interesados pueden buscar los horarios en la página de Facebook de cada uno de los museos”, añadió.

Por su parte, Eugenia Herrero, encargada de museos locales, brindó más detalles con respecto al organigrama cultural: “Todos los jueves de marzo se realizarán una serie de charlas referidas a la temática por el Mes de la Mujer y que tendrán lugar en el Museo Histórico de calle Newbery y Quintana. En este sentido, hoy Soledad (Vignolo) será la encargada de abrir la primera, a las 19”.

“También van a estar Carolina Chaves, Rocío Quevedo y Roberto Torres en cada una de las distintas fechas, así que los invitamos a todos a que participen de estas iniciativas”, señaló Herrero.

“Reflexionar juntas”

A propósito de la charla titulada “Mujeres escritoras”, Soledad Vignolo Mansur, autora de nuestra ciudad y secretaria de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Junín, dijo que “la idea es que podamos reflexionar juntas sobre el rol de la mujer como escritora y cómo este ha ido modificándose con el cambio de paradigmas en cada época histórica. Mi propuesta contará con apoyo audiovisual y habrá escritoras que leerán a otras escritoras, desde Villa Ocampo hasta la biblioteca Mariano Moreno de Buenos Aires”.

Vignolo también indicó que “elegí cuatro escritoras actuales para hablar porque, si no, siempre hablamos de Silvina y Victoria Ocampo. Es importante que la gente sepa que hay nuevas voces en la literatura y, como secretaria de SADE, me pareció interesante hablar de Ariana Harwics, una autora joven que escribió ‘Matate, amor’ y ‘La débil mental’; también nos referiremos a Mariana Enríquez, con un estilo un poco más oscura, Samanta Schwebling, una autora exitosísima y Leila Guerriero que es nuestra”. Seguidamente, invitó “no solo a mujeres sino también a los hombres para consensuar un colectivo de pensamiento sobre el rol de la mujer en la literatura argentina”.

Por último, la secretaria de SADE expresó que “me parece bárbaro que existan estas iniciativas. Yo ya estuve el sábado con el grupo ‘La Piara’ y me gustó mucho la muestra en el MACA de mujeres artistas. Hay que apoyar todas estas propuestas desde nuestro lugar de mujeres y como agentes de la cultura”.