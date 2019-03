Los docentes inician hoy un paro por 72 horas en reclamo por una nueva oferta salarial

Más allá de lo estipulado por calendario escolar, que determina el comienzo de clases para hoy, distintos gremios docentes pararán en reclamo de un acuerdo por paritarias.

La medida de fuerza por tres días consecutivos, -hoy, mañana y pasado mañana-, fue convocada la semana pasada para exigir al Gobierno de María Eugenia Vidal una nueva oferta salarial para 2019 pero que contemple la pérdida de poder adquisitivo que sufrieran en 2018.

En la última reunión paritaria, la administración provincial ofreció abonar este año el porcentaje que arroje la inflación más un 5% a cobrar el año que viene, pero no efectuó propuesta por lo que se perdió durante 2018.

En el marco del conflicto y al igual que el año pasado, el Gobierno provincial aseguró que descontará los días de huelga a los docentes.

Junto con los docentes, estatales, judiciales y médicos marcharán hoy a la Casa de Provincia en la Capital Federal para reclamar la reapertura de las negociaciones paritarias en todos los sectores.

Francina Sierra, de Suteba, aseguró que esperan contar con un alto acatamiento: “No tenemos porcentaje cerrado pero se espera que supere el 85% o el 90%. Creemos que el mensaje para la gobernadora Vidal es contundente. Se replica en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y esperamos que luego de las 72 horas de paro haya un llamado del gobierno para empezar a cerrar este conflicto”, aseguró.

Por su parte, Nancy Tridone, de Sadop, aseguró que “en varias instituciones adherirán al paro, pero no en su totalidad, por lo tanto las escuelas van a estar abiertas”.

Reclamo salarial

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno Provincial en la última reunión paritaria porque "achata la escala salarial y no contempla la pérdida de poder adquisitivo 2018", indicaron en un comunicado.

El secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, confirmó que no habrá clases "por una medida nacional, incluso en las provincias que acordaron paritarias".

En declaraciones radiales el dirigente sindical dijo que "lamentablemente estamos con no inicio del ciclo lectivo por una medida de fuerza resuelta a nivel nacional".

"Espero que el gobierno nos vuelva a convocar para poder encontrar una solución. Las clases comienzan el lunes y vamos a estar en estado de alerta y movilización", señaló Baradel.

La secretaria de Suteba de nuestra ciudad, Francina Sierra explicó: “El reclamo concreto es una recomposición salarial que en 2019 acompañe la inflación para que no haya pérdida de poder adquisitivo, pero que también mida la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y sobre eso se haga una oferta seria”.

En resumen: “La recomposición del 15,6% perdido en 2018 más una pauta salarial 2019 que acompañe la inflación con una cláusula gatillo”, indicó.

Mirta Petrocini, presidente FEB reclamó: “Sabemos que el gobierno está pensando diferentes estrategias de amedrentamiento para evitar una medida que va a ser contundente en todo el país. Sería bueno que piense estrategias para que los docentes, no sigamos perdiendo ante la inflación y evitar el achatamiento de nuestros salarios a lo largo de nuestra carrera”.

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb, destacó: “Queremos que se reconozcan y se recuperen los puntos del salario perdidos por la inflación en 2018. Y esperamos otra convocatoria”.

Paritaria nacional

Según Baradel: "Hace 3 años nos niegan la paritaria nacional; hoy la mayoría de las provincias no han cerrado sus paritarias".

Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso alertó: "Hoy la mayoría de los docentes no cubren la Canasta Alimentaria. Se están generando circuitos de escuelas pobres para pobres y escuelas ricas para ricos. Volvemos a tener chicos sin alfabetizar".

Nancy Tridone, secretaria de Sadop destacó que “se busca la participación en la paritaria nacional porque si bien no se han abierto, nosotros estamos excluidos de cualquier participación que tenga que ver con la convocatoria a paritaria nacional por parte del Ministerio de Educación Nacional”.

Tridone aseguró que “desde nuestro lugar como sindicato que representa a los docentes privados estamos no solo predispuestos a iniciar un diálogo cuando el Ministerio lo requiera sino que hemos exigido a través del Ministerio de Trabajo que seamos también incluidos dentro de todos los sindicatos nacionales para poder ser convocados a la paritaria nacional”.

Medida de fuerza

La marcha de hoy comenzará a las 10 y se dará en el marco de distintas medidas de fuerza convocadas desde ATE (estatales), AJB (judiciales) y Cicop (profesionales de la salud) exigiendo "la reapertura de las distintas paritarias, salarios dignos, el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos".

Desde Sadop, Tridone indicó que la convocatoria se realiza en Junín y la zona “por la apertura de paritaria nacional hoy y el 7. El viernes 8 es el paro por el día de la mujer a la que también convoca Sadop”.

Asimismo aclaró que “la decisión de adherir a la convocatoria del sindicato es individual y personal de los docentes” y que “las escuelas van a estar abiertas”.

Por su parte, Sierra destacó que habrá un “alto acatamiento al paro, del 85% o 90%”.

Además, la titular de Suteba indicó que movilizarán a Plaza de mayo en conjunto con FUD y organizaciones de Ctera, también con los sindicatos universitarios.

“Para el día 7, Suteba realizará actividades y entrega de útiles escolares en barrios de Junín. El 8 de marzo se sumarán a la convocatoria nacional del 8M. Habrá una vigilia desde las 0 horas en la plaza 25 de Mayo y desde las 16 Suteba se sumará con actividades a la movilización, que está pautada para alrededor de las 19,30”.

Escuelas abiertas

Luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmara el paro de 72 horas - 6, 7 y 8 de marzo-, que afectarán las clases en la provincia de Buenos Aires, desde el Gobierno de María Eugenia Vidal salieron a garantizar la apertura de las escuelas.

Más allá de los tres días de paro de la mayoría de los gremios bonaerenses y que tendrá el miércoles 6 también una protesta de los estatales de ATE (auxiliares docentes), desde la administración provincial buscarán que los establecimientos abran con normalidad y basan su optimismo en los números de acatamiento a las huelgas del año pasado.

“El Gobierno provincial garantiza para hoy y los días siguientes, la apertura de las 9.838 escuelas públicas de niveles obligatorios donde comenzarán las clases 2.148.000 chicos. Y en las 4.982 escuelas privadas de niveles obligatorios empezarán su ciclo lectivo 1.401.000 alumnos”, indicaron fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación.

En ese sentido, también aseguraron que funcionará el servicio de sistema alimentario y el transporte escolar.

Otros reclamos

Por otro lado, Sierra aseguró que “continúa el reclamo por escuelas seguras, controles sobre los edificios escolares, instalacioens de gas, agua, electricidad, mampostería. Es por los docentes y los alumnos y lo hemos reclamado al ministro de Trabajo para que se hagan las inspecciones”.

Asimismo indicó que se solicitó una mesa socioeducativa “para poder abordar las cuestiones que este año se expresan de manera diferente a años anteriores porque la crisis económica golpea mucho a los sectores vulnerables, entonces pedimos que haya inversión para los niños y niñas que concurren a las escuelas, de guardapolvos, útiles escolares, zapatillas, ropa, lo que haga falta para que los chicos accedan en condiciones dignas a la escuela”.

También remarcó el pedido, “en defensa del IPS, IOMA y comedores escolares”.