Desde el sector pyme advierten por los cierres de comercios

Los incrementos en las tarifas de los servicios y la caída del consumo conformaron un combo explosivo en los últimos meses, para las economías locales. Si bien no hay números oficiales concretos sobre la situación, desde el sector pyme advierten sobre cuantiosos cierres de persianas. En los últimos días, las entidades que nuclean a comerciantes y a pequeños empresarios salieron al unísono a reclamar a los gobiernos nacional y provincial "urgentes" medidas que den soluciones para el sector.

"Hace cinco meses las pymes estaban en terapia intensiva. Ahora puedo decir que ya están en mortalidad, porque todos los días cierran entre 20 y 25 locales, o industrias pequeñas", afirmó el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale. Desde la institución gremial empresaria consideraron que la situación es crítica por varios factores, entre ellos "la gran presión impositiva" y "el poco circulante" de dinero, y advirtieron que "importantes cadenas" también se encuentran en aprietos y "están cerrando locales".

En tanto, Ricardo Sacco, de Trenque Lauquen, presidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que representa a unas 35 cámaras de comercio de esa región, sostuvo que en casi todas las ciudades se ven cada vez más cierres de negocios. "Hay locales que se desocupan y que no vuelven a alquilarse más", advirtió.

Y dijo que "se está haciendo un esfuerzo enorme para no bajar las persianas y mantener el personal, porque las pymes tienen una relación más allegada con los empleados e intentan mantener los puestos de trabajo", pero sostuvo que la situación es "asfixiante" y lamentó que "muchos comerciantes quedarán en el camino".



Las ciudades más complicadas

Las ciudades más complicadas en territorio, como señaló esta agencia a principios de enero, son las grandes urbes como Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Tandil y La Plata. Pero la problemática también afecta a localidades como Azul, Tres Arroyos, Saladillo, Trenque Lauquen, Pergamino y Olavarría.