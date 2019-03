Estiman una mayor cosecha de soja pero los productores muestran cautela

La zona núcleo productiva, dentro de la cual se encuentra Junín, Pergamino y Rojas espera una cosecha de soja que podría ser un 34% mayor que el año pasado, con más de cinco millones de toneladas en esta campaña 2018-2019, según un informe de GEA.

"Las lluvias del fin de semana frenaron la ola de calor y el 92% de la región recibió más de 30 mm. La expectativa de rindes de la oleaginosa ahora alcanza los 4000 kilos por hectárea y la región produciría 20 millones de toneladas de soja", indicó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"La mejor condición que muestra la oleaginosa sube el rinde promedio de la región y pasa de los 3800 kilos por hectárea a los 4000 kilos. La soja se alza con un millón de toneladas más respecto de lo estimado hace una semana y se cosecharán 5,1 millones de toneladas más que el año pasado", manifestaron los autores del reporte.

Democracia dialogó con referentes del agro, quienes destacaron que más allá de las expectativas, conviene ser prudentes, especialmente cuando el año pasado la soja sufrió una merma considerable por cuestiones climáticas.

Mayor rendimiento

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín consideró que se debe ser cauto a la hora de hablar de números.

“Trato de ser muy cauto, en Junín no veo una diferencia grande. Vale aclarar que la sequía del año pasado y el temporal que complicó la soja de segunda y en parte a la soja de primera, que afectó mucho a Junín, bajaron su rendimiento”, explicó.

“Probablemente en comparación haya más rindes, ya que el año pasado fue drástico, siempre que no haya grandes fenómenos climáticos”, sugirió.

Según Frederking, “actualmente la soja está bien pero no destaca respecto de otros años. Hay que esperar porque aún falta, hay que ser cautos porque pueden pasar muchas cosas”.

Por su parte la presidenta de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco indicó que “en nuestra zona, de Pergamino, Rojas, Junín, la soja está muy linda. Si va a rendir efectivamente un 34% más, no lo podemos saber hasta dentro de un mes que se coseche. La soja viene atrasada”.

“No me aventuraría a decir que habrá un 34% más. Si que puede haber una cosecha muy buena. Creo que el gobierno está muy pendiente de la soja y está haciendo estimaciones que no pasa en todas las regiones”.

Recordando la campaña del año pasado, Franco destacó: “si se compara con lo que ocurrió el año pasado, bueno, se perdió mucho. Un cuarto de cosecha se perdió en el temporal. El clima nos manda y hasta ahora está ayudando”.

Soja de primera, muy buena

Alberto del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas destacó que “todo lo que es soja de primera en el partido de Rojas, está muy buena, tirando a excelente. Ha llovido muy bien y ha sido un verano bueno para la soja. Está atrasada, debería estar en quince días y no creo que lleguen, estará más bien para fin de marzo. La soja de segunda, es donde hay diferencias importantes”.

En ese sentido explicó: “Todos los que sembraron muy temprano, tuvieron cosechas excelentes. En la zona de Rojas la cosecha de trigo fue excelente, fuera de lo común. Se pudo cosechar prácticamente a los últimos días de noviembre a primera semana de diciembre. Quienes pudieron sembrar después de esa cosecha, esa soja de segunda está de bien a excelente”.

De ahí en más comenzaron problemas de lluvia y encharcamientos en lotes.

“Hay mucha soja sembrada fuera de época, a fin de diciembre o principio de enero, esas están regulares a malas”, indicó y puntualizó: “En resumen, la soja de primera es muy buena a excelente; y soja de segunda con diferentes alternativas, de muy buena a regular o mala, dependiendo de la época de siembra”.

Según Del Solar Dorrego, “el año pasado hubo una seca muy mala, no así en el partido de Rojas que la soja de primera fue buena, la de segunda fue mala por la sequía. Si es en ese sentido seguro que la soja de primera va a dar más”.

El clima, determinante

El informe de GEA precisó que “ahora, con reservas suficientes de humedad, la soja de primera terminará el llenado de granos sin limitantes. Para las de primera tardías fue vital que llueva para afirmar su potencial y en sojas de segunda regulares fue aún más importante, la presión de la falta de agua estaba incidiendo en la mortandad de plantas”.

De todas maneras, la ola de calor de la semana pasada dejará secuelas en algunos sectores; para los cuadros que se mantenían en mejor estado, las lluvias subieron los rindes estimados.

Las mínimas se registraron el martes 26 de febrero, la temperatura bajó hasta los 6,2 C° en Chacabuco y nuestra ciudad.

En tanto, no generaron daños en los cultivos "pero asusta tener estos registros ya en febrero: cultivos de segunda como soja y maíz — este último en excelente condición y altísimas posibilidades productivas— dependen de que no se repitan estos eventos de bajas temperaturas", dijeron en GEA.

Hasta el martes 5 se prevé que un sistema frontal frío avance por la región central del país provocando el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, sostuvo el informe de GEA.

Expectativas por el maíz

“El maíz está óptimo. Creo que habrá rindes importantes”, vaticinó Del Solar Dorrego, en consonancia con Franco y Frederking.

“Veo que el maíz está impresionante. Se está dando muy bien. Se le han dado las condiciones, buena humedad, la lluvia en la época de floración fue la que tenía que ser y está con un buen augurio de rinde”, destacó el presidente de la Rural de Junín.

Por su parte, Franco también destacó que la semilla “se ve muy bien”.