Cerca de Massa, Giaccone puja por armar un frente

El peronismo aparece fragmentado y con dificultades en nuestra ciudad para encontrar los consensos, y como si eso fuese poco, el acercamiento de la diputada provincial de Junín Rocío Giaccone al Frente Renovador genera lecturas y posibles reacomodamientos.

De hecho, esta semana, legisladores bonaerenses de los bloques del Frente Renovador (FR) y el Frente Amplio Justicialista (que integra Giaccone) rechazaron públicamente la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de autorizar a las empresas de gas a aumentar las tarifas un 35 por ciento.

Cerca del líder del FR admiten la relación. “Reporta a él, semanalmente lo visita en las oficinas de avenida Libertador al 400, lo mismo que Ottavis, Cheppi y Martínez”, que integran el bloque de cuatro. “Massa la valora mucho y siempre resalta su trabaja legislativo, dirigentes jóvenes y exitosos”, agregó la fuente, que habla a diario con el tigrense.

En el campamento de Giaccone no niegan el diálogo con el massismo, pero afirman que el acuerdo en territorio bonaerense no implica necesariamente un paralelismo en Junín. “Mi opinión es que hay que hacerlo, porque si no perdemos otra vez”, afirmó un dirigente del bloque Peronismo Juninense.

En esta línea, el concejal Lautaro Mazzutti se pronunció a favor de construir “un gran frente, con el Frente Renovador, con Unidad Ciudadana, y con todos los sectores del peronismo para derrotar a Cambiemos” en las urnas en octubre próximo.

La idea frentista de este armado no conllevaría necesariamente la apertura de las listas por parte del meonismo, explicó una fuente cercana a Giaccone. Sino la idea de un gran frente opositor.

Rumores de “fugas”

Este contexto, esta semana sonaron rumores de posibles “fugas”, que fueron desmentidos por los concejales que responden a Giaccone, al asegura que la figura de Sergio Massa no es un “freno” para el espacio.

En la vereda de enfrente, desde Unidad Ciudadana afirmaron: “No creo que el meonismo les de nada, con nosotros por lo menos conservan lo ideológico”.