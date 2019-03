Arata dijo que el discurso de Vidal fue “irreal”

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata cuestionó el discurso de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la inauguración del año legislativo, y afirmó que "lamentablemente el discurso de la gobernadora estuvo nuevamente protagonizado por intenciones y lamentos, pero no tuvo ninguna idea para solucionar las dificultades reales de los bonaerenses, como el aumento desmedido de las tarifas, la situación crítica de las pymes o la realidad de los jubilados".

Y la legisladora agregó: "Evidentemente la gobernadora se siente cómoda en ese lugar, pero al igual que el Presidente, dio un discurso irreal, que describe una provincia próspera que nadie ve, y se enorgullece de dar batallas y obtener resultados que no existen".

"Pese a la intención de mostrarse trabajadora y comprometida, la realidad es que a lo largo y a lo ancho de la provincia los hospitales se caen a pedazos, las escuelas se sostienen por el esfuerzo de los maestros que ella combate, y la inseguridad y las mafias crecen todos los días, no solo en el conurbano sino también en el interior de la provincia", señaló la dirigente por la Cuarta Sección Electoral.

"Todos queremos una provincia de pie, pero más allá del discurso, con sonido a campaña, lo cierto es que esta gestión solo ha endeudado profundamente a los bonaerenses y como contrapartida se han profundizado las desigualdades y los problemas estructurales de la provincia", dijo.