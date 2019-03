Pol González: “El hecho artístico es la consecuencia de mucho trabajo”

El viernes próximo, el juninense Pol González se subirá al escenario del Auditorio Forum de Barcelona, pero no será esa una actuación más, como tantas que ha protagonizado en los últimos veinte años por teatros de diversas partes del mundo. El 8 de marzo será su debut como integrante de Les Luthiers, en donde deberá ocupar el lugar de Marcos Mundstock, nada menos.

Efectivamente, el cantante oriundo de nuestra ciudad forma parte del reconocido grupo humorístico musical y su participación allí es un peldaño más –uno de enorme trascendencia– dentro de su gran carrera artística.

En diálogo con Democracia y desde España, González repasó su destacada trayectoria con la música, que llega a este pináculo al que define: “Es como estar formando parte de los Rolling Stones”.

“Para mí era irreal que me llamaran de Les Luthiers”.

Sus inicios

Los rastros vinculados al arte en los inicios de la biografía de Pol González son muy lejanos: tal en vez su madrina que “cantaba de muy jovencita”, en su facilidad para el dibujo, o en los circos que periódicamente se instalaban en el terreno que estaba frente a su casa.

Siendo adolescente protagonizó una obra con la que compitió en los Torneos Bonaerenses. “Creo que ahí comenzó mi romance con el escenario”, analiza hoy.

Al poco tiempo se sumó al Orfeón Municipal de Junín. Y más adelante formó el grupo Manares, con Matías López Gallese, Natalia Ghirardi, Mercedes Capurro y Claudia Pannone. “Hacíamos un repertorio similar al que hacía un coro, con música folclórica, algún esbozo de spirituals, todo con mucha vocación, sin pensar en profesionalizarnos”, recuerda.

Estudió Diseño Gráfico pero a sus 24 años tuvo una suerte de crisis existencial en la que pensó: “¿Voy a dedicar mi vida a diseñar tarjetas personales o dejo todo y cometo la mayor de las locuras de mi vida, que es irme a Buenos Aires y dedicarme a la música?”

Y partió para la Capital.

“Lo que sucede en Les Luthiers es un producto de relojería”.

La gran ciudad

Sin formación ni contactos para moverse en la gran ciudad, se presentó a una audición en la que fue elegido para integrar el elenco de la opereta “Lo que me costó el amor de Laura”, de Alejandro Dolina. Recién empezaba y ya tenía como compañeros a Julia Zenko, Guillermo Fernández, Gabriel Rolón, Marian Farías Gómez y el propio Dolina, por supuesto, con quien trabajó durante siete años.

Más adelante, con Ale Dolina (hijo), Manuel Moreira y Marcos Lozano formaron el grupo vocal Cabernet, al que después se sumaron Diego Mercado y Diego Pietropaolo. Con ellos estuvo 17 años.

Además, hace diez años que forma parte del prestigioso y multipremiado Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Puccio.

Sería engorroso enumerar la cantidad de escenarios nacionales y del mundo en los que se presentó, ya sea con repertorio clásico o popular. Porque para Pol, no hay contradicción en hacer ambos géneros: “Tuve la suerte de empezar mi carrera como un cantante popular. Mi primera actuación fue en una sociedad de fomento, mientras hacían los chorizos a un costado, con mesas y sillas de chapa despintadas, y tengo un recuerdo maravilloso. Y desde allí llegué a cantar en algunos de los teatros más importantes de Europa, y nunca sentí el conflicto entre la música clásica y la popular”.

Formación

Mientras esto sucedía, supo que debía formarse e ingresó en el Instituto de Arte del Teatro Colón.

“Eso me sirvió para situarme en un lugar de partida –explica–, fue muy útil para disciplinarme en el estudio y para entender que hacer arte no es hacer lo que uno siente, que de ninguna manera es un accidente sobre lo emocional, sino que tiene que ver con decisiones formales que uno toma: para hacer un cuadro, un pintor tiene que conocer el circulo cromático, el tiempo de secado de los pigmentos, el trabajo de la luz sobre los colores, no es solamente un ataque de inspiración. El hecho artístico es la consecuencia de mucho trabajo. Eso lo aprendí en el Colón”.

“Hacer arte no es hacer lo que uno siente, no es un accidente sobre lo emocional, el hecho artístico es la consecuencia de mucho trabajo”.

Les Luthiers

Hace tiempo que Les Luthiers tiene un sistema de reemplazos para sustituir a un integrante cuando se enferma y López Puccio le propuso a Pol integrar el grupo. “Para mí era absolutamente irreal que me llamaran”, cuenta González con entusiasmo, y relata cómo es formar parte de esta experiencia: “Ahora que lo veo desde adentro, lo que sucede allí es un producto de relojería. Pero para que eso sea así, hay mucho estudio, preparación, formación”.

Allí deberá tomar el lugar de Mundstock: “Es una responsabilidad muy grande, la de él es una figura absolutamente irreemplazable, es una leyenda, es actor, escritor, un músico enorme. Y que él mismo también haya aprobado que yo sea el elegido, me da un poco de vértigo. Es muy fuerte”.

Por todo ese vértigo es que no puede pensar en cómo continuará su carrera en el futuro. “No sé si hay una normalidad después de esto –afirma–, estar en Les Luthiers es como estar formando parte de los Rolling Stones, creo que no hay mucho más después. En el futuro, habrá que perder un poco el control y dejar a ver dónde me lleva la carrera, siempre estando muy vivo y muy consciente de lo que me rodea”.