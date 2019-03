Intendentes de la región, con la mira en mantener el número de concejales

El próximo 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales que definirán los nuevos escenarios políticos a nivel nacional, provincial y municipal. A su vez, la mitad de los ediles que componen los concejos deliberantes culminarán con sus períodos y en la región se viven días de especulación con respecto a quiénes buscarán renovar sus mandatos y quiénes no.

En Junín se ponen en juego diez bancas

El Concejo Deliberante de Junín pondrá en juego en las elecciones generales de este año la mitad de sus bancas (diez de las veinte existentes) y el oficialismo comunal –el frente Cambiemos- es el que más escaños deberá renovar (cuatro de los nueve que ostenta actualmente), aunque también es cierto que es el bloque más numeroso.

De hecho, en la alianza gobernante seguirán por al menos dos años más los ediles Juan Tolosa Rossini, Melina Fiel, Manuel Llovet, Cristina Cavallo y Marcelo García, mientras que pondrán en juego sus bancas Javier Prandi, Nora Mahuad. Gabriel D´Andrea y Javier Belligoi, cuyo futuro político aún es incierto, ya que aún no se cerraron los acuerdos entre los socios del frente (Pro, Coalición Cívica, UCR y Partido Fe) por el armado de las listas.

Por el lado del monobloque Compromiso por Junín, que integra Andrés Rosa, se sumará al reparto una banca y el edil peronista aliado al oficialismo comunal ya adelantó que su etapa en el deliberativo local “está cumplida”, por lo que no buscará revalidar su puesto.

El bloque Peronismo Juninense, compuesto por Maia Leiva y Lautaro Mazzutti, pondrá en juego una banca, la del presidente del Partido Justicialista de Junín. Y Unidad Ciudadana, en tanto, pondrá dos (continúan por dos años más Victoria Muffarotto –que ya anunció su precandidatura a intendente- y José Bruzzone; y dejan sus lugares Rodolfo Bertone y Olga Prieto, aunque no se sabe aún si buscarán revalidar sus mandatos.

En el Frente Renovador, por su parte, tienen mandato por dos años más Natalia Donati y Maximiliano Berestein, y finalizan en sus funciones Carolina Echeverría y Hugo Talani.

Arenales renueva seis de los doce concejales

Por el bloque de Cambiemos, el Concejo Deliberante de General Arenales tiene siete concejales, de los cuales tres terminarán su mandato hacia fines de 2019, ellos son Raúl Armando Olocco, Raúl Caviglia y María Sarina Cusato.

En tanto, los oficialistas que continúan en sus bancas hasta 2021 son Juan Gabriel Manacorda, María Estela Bernasconi, Raúl Alberto Rinaldi y Adriana Vujovich.

La oposición, compuesta por el Partido Justicialista únicamente, renovará a tres de cinco concejales: Pablo Mario Novales, Emir Alejandro Miranda y Paola Abraham dejarán sus puestos, mientras quedan Silvia Luján Lugano y Guillermo Tapia, electos en 2015.

Chacabuco renueva nueve bancas

El Concejo Deliberante de Chacabuco, presidido por Jorge Muela, está compuesto por dieciocho concejales, de los cuales nueve terminarán con sus mandatos hacia el final de 2019. Los concejales pertenecientes a Cambiemos que terminan el período son: Lisandro Herrera, Graciela Rodríguez Juliá, Jorgelina Soñez, Marcos Scally y Jorge Muela; en tanto, por este mismo espacio continúan: Ana Rodrigo, Carolina Marino, Clelia Cuozzo, Rodolfo Serritella y Mario Dicundo.

Por el Frente Para la Victoria, continúan hasta 2021 Marcos Merlo y Adriana Olivetto, mientras que dejan sus bancas Javier Estévez, Alejandro Grasso, Silvina Flores y Claudio Brindisi (reemplazado por Tomás Domínguez). Los dos concejales Unidad Ciudadana, Martin Carnaghi y Ruth Williams continúan con su mandato.

Nueve concejales dejan su banca en Lincoln

De dieciocho concejales, nueve terminan sus mandatos en Lincoln. Ellos son: Ricardo Santimaria (PRO), María Inés Smith (PRO –Cambiemos), Hugo Pastore (Cambiemos), María Galtieri (Cambiemos), Patricia Galinelli (Cambiemos), Mariela Roldan (Fpv), Mercedes Ruffa (UC) y Bernardo Baccelo Saavedra (de Unidad Ciudadana y que ocupa el lugar de Luis Siri).

Los que se quedan dos años más en el Honorable Concejo Deliberante de Lincoln son María Eugenia Bozzone (PRO Cambiemos), Mercedes Parma (PRO Cambiemos), Diego Ramos (Cambiemos), Federico Sánchez (Cambiemos), Guillermo Gastaldi (Cambiemos), Cristina Maffía (Cambiemos), María de los Ángeles Curti (UC), Martín Folcia (UC) y Gastón Giaccone (UC).

El Frente Renovador termina su mandato en Rojas

En Rojas, particularmente, todos los concejales del espacio Frente Renovador dejarán sus bancas a fines de 2019, ellos son: Luis Miguel Caso, Jorge Vaioy Sonia Vega. Por otro lado, Ricardo Rivolta y Sandra Sartelli de Unidad Ciudadana continúan hasta 2021.

Cambiemos, que tiene mayoría, renovaría cinco de sus nueve concejales; por este espacio, hasta fin de año estarán Carina Airet, Mónica Almar, Román Bouvier, Diego Pérez Delbaldo, Hernán Quintana y Alejandra Sábato (que reemplaza al secretario de Gobierno Cristian Ford). Los electos en 2015 y que siguen hasta 2021 son: Mónica Almar, Leonardo Armellini, Andrea Bonomo y Nicolás Scardino.