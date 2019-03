Las clases no comienzan el miércoles: Ctera anunció un paro por 72 horas

Por la falta de acuerdo salarial en varias provincias, el sindicato de docentes nacionales mayoritario, la Ctera, anunció ayer un paro por 72 horas para el miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de marzo próximos, con lo cual no se iniciarán las clases en la fecha prevista.

Ctera, confederación en la que están agrupados el principal gremio de docentes bonaerenses, Suteba, y porteños, UTE, definió la medida durante la realización de un plenario, en el que el principal reclamo fue la reapertura de la paritaria nacional.

"Hemos resuelto parar 48 horas el 6 y 7 de marzo, con una movilización a Plaza de Mayo. Y sumarnos al paro de mujeres del 8 de marzo", sostuvo la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, en conferencia de prensa.

De esta forma, el ciclo lectivo comenzaría recién el lunes 11 de marzo en los principales distritos del país.

La medida de fuerza afecta a unos 4 millones de alumnos que van a la primaria en escuelas públicas y más 1,2 millones de chicos que empiezan en el jardín.

El comienzo de las clases de 2019 se verá afectado de la misma manera que el año pasado, cuando los sindicatos docentes declararon un cese de actividades para los mismos días.

Mientras Ctera anunció esta medida, otros gremios nacionales dijeron que no harán paro, aunque el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Ademys se sumaron a la medida de fuerza.

Ctera, Sadop y Ademys harán además una marcha el miércoles 6 por el centro porteño y que finalizará en la Plaza de Mayo para reforzar el paro de actividades y su reclamo por una mejor oferta salarial y para otra vez exigir la urgente convocatoria a la Paritaria Federal Docente.

El Gobierno había eliminado esa paritaria nacional por decreto el año pasado, al considerar que no tenía sentido realizarla porque son las provincias las que abonan los salarios de los maestros.



Respuesta oficial

Previo al anuncio del paro, el Gobierno citó a los gremios docentes nacionales en medio del conflicto por las paritarias y anunció una mejora del salario básico por el adelantamiento del aumento del mínimo vital y móvil, pero Ctera no concurre a las reuniones con el Gobierno.

El Gobierno elevó a $ 15 mil el salario inicial de los docentes en todo el país y adelantó el aumento para marzo, tal como pedían otros sindicatos de maestros más "dialoguistas" como la Unión de Docentes Argentinos (UDA), que finalmente no se plegará al paro de Ctera.

Los gremios de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica también irán a la huelga de la semana próxima, pero la medida se sentirá con menor fuerza ya que en muchas facultades todavía las clases no habrán arrancado.

Las negociaciones en las provincias vienen bastante complicadas ya que en solo seis distritos se logró un acuerdo salarial (Neuquén, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut y Tucumán), mientras que en otras jurisdicciones aún ni comenzaron las conversaciones.

En Junín

La secretaria general de Suteba en nuestra ciudad, Francina Sierra, afirmó a Democracia: “Tuvimos asamblea y en el caso de Junín y lo que detectamos de los distritos, unánimemente se vota el paro del 6, 7 y 8 de marzo”.

Según Sierra, en casi todos los distritos se ha votado esta moción y “mañana (por hoy), de no haber una nueva convocatoria del gobierno provincial, anunciaremos el paro votado”.