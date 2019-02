La música está de duelo: falleció el “Villano” Villafañe

Una noticia durísima golpeó en la mañana de hoy al mundo de la música juninense: el artista Martín “Villano” Villafañe tomó la determinación de quitarse la vida.

El cuerpo del músico que tenía 45 años fue hallado en su domicilio, confirmaron fuentes policiales.

Precursor en el ambiente local desde los 80, se destacó en diferentes instrumentos y estilos como el jazz, rock, blues, reggae y funk.

En una nota con Democracia, el Villano recordaba su encuentro con Luca Prodan en Junín: “Personalmente a Luca lo conocí en el 87, cuando vinieron a Junín con Sumo. Estuvimos frente a frente, ahí en el paseo Sáenz Peña. No pude ir al recital porque tenía 15 años y también porque no tenía plata. Pero a Luca lo vimos. Me acuerdo que él hablaba sin que nadie le preguntara nada y que estaba todo el tiempo acariciando un perro. También me acuerdo que le convidaban cigarrillos y que él le sacaba el filtro. Después me enteré que unos pibes lo llevaron hasta el lugar del recital en un Renault 4, era en New Crazy, donde después fue Long Time. En el 87 fue eso”.