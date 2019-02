Una vecina de Alem ganó el primer premio de la Rifa de la Cooperadora

La Asociación Cooperadora del Hospital Interzonal General de Agudos entregó ayer el premio mayor de la última Rifa que vendió, tras realizarse el sorteo final el 26 de enero último.

La ganadora es una vecina de la localidad de Alem, identificada como Rosa González. En la víspera, la presidente de la Institución, Ana Bauman, le hizo entrega de una orden de compra por 250 mil pesos. Otro tanto ocurrió con el ganador de un premio menor, de 3.000 pesos en orden de compra.

En diálogo con TeleJunín, la presidente de la Cooperadora, Ana Bauman, y la directora ejecutiva del HIGA, doctora Alicia Ramallo, se refirieron al importante aporte que hace la entidad al hospital de Junín.

En principio Bauman agradeció a la gente de Junín y de la zona que siempre apoyaba a la Cooperadora, para que esta pueda continuar con sus actividades, a fin de satisfacer las necesidades de la Casa de Descanso “Divino Niño Jesús” (para madres de hijos internados en el Hospital) y para el Hospital mismo, en la medida que se pudiera.

La presidente de la entidad adelantó que iba a salir una nueva rifa de la Cooperadora, que comenzará a distribuirse en la zona primero, en abril del corriente año, y en Junín a partir de mayo.

“Esperamos que todos los ciudadanos de Junín nos apoyen también , en esta nueva rifa”, manifestó Bauman.

Rosa González, ganadora de la último rifa, beneficiaria del premio mayor, dijo estar muy contenta con el Hospital, porque sus familiares recibieron buena atención por parte de este nosocomio, por eso ella siempre colabora.

Por su parte Ana Bauman, destacó que la gente de la zona es muy agradecida con el Hospital. “No hay que olvidar que el hospedaje que hay acá es para esa gente, incluso del Gran Buenos Aires vienen. Hace muy poco vino a atenderse una chica de Moreno, y se van todos muy conformes con el Hospital”, aseguró Ana.

“A veces la gente de Junín no es tan así, pero la de la zona sí, se van tremendamente agradecidos por lo que el Hospital hace. En mi caso, yo amo al Hospital, quiero mucho a esta casita, porque hace muchos años que estoy trabajando aquí, desde el 2006, pero este será mi último mandato como presidente de la Cooperadora”, adelantó.

Por su parte, Alicia Ramallo, directora ejecutiva del Hospital, respecto a cómo se utiliza lo recaudado por la Cooperadora, manifestó: “cuando tenemos una emergencia, cuando no tenemos plata para gastar o cuando no son proveedores del Estado y no se les puede pagar, en estos casos Ana es la que colabora con nosotros, ya sea en gastos de comisionistas, arreglos no muy caros de algún aparato del Hospital que se necesita y que no hay tiempo para hacer licitación, en todo eso, ella es la que siempre nos socorre”.

Bauman informó que para colaborar con la Cooperadora y hacerse socio, la gente puede concurrir al Hospital, por el ingreso en calle Alberdi, incluso para hacer donaciones. “Este año vamos a salir a la comunidad para hacer una campaña de socios, porque necesitamos más socios”, dijo.

Obras

Al ser consultada la doctora Ramallo sobre las obras que se están haciendo en el Hospital, dijo que se estaría terminado el módulo de Residentes. “Hay detalles, los que faltan hacer, un poco de pintura, enchufes y traer el mobiliario, pero es muy poquito lo que tenemos y ya lo hemos comprado, que no se ha traído porque estamos todavía en obras”, sostuvo.

“Tendríamos una parte de la nueva guardia, que se terminaría entre abril y mayo próximo. Después se continúa con el resto porque es solo la mitad lo que se está arreglando ahora. Creo que a fines de octubre estaría toda la guardia terminada”, apuntó.

Respecto al Centro de Abastecimiento, donde estará la nueva cocina, farmacia, depósito, archivo y un pequeño lavadero, según Ramallo esta es una parte que más tiene por hacer, por eso cree que hasta fin de año no lo terminarán.

“Nos quedaría Salud mental. La empresa que empezó la obra de la guardia es la misma que tiene a cargo este sector”, dijo.

Ganadores

En la víspera se entregaron los premios de la Rifa de la Cooperadora del Hospital.

El primero fue ganado por Rosa, de Leandro N. Alem, acreedora de 250 mil pesos en orden de compra.

La ganadora dijo que el lunes de la semana pasada le avisaron que había ganado el premio y el miércoles siguiente nació su nieto en el Hospital, así que estaba doblemente feliz. “Siempre compro la Rifa. Tengo un negocio y es como una obligación que tengo de comprar, además hay familiares que han sido atendidos muy bien en el Hospital de Junín”, destacó.

En cuanto al uso que hará Rosa del dinero obtenido como premio, dijo: “en primer lugar, irme de vacaciones”.

Otra persona también recibió su premio ayer. Se trata de Julio, radicado en Junín, quien ganó 3.000 pesos. “Siempre colaboro con esta Cooperadora y la de los Bomberos. Es transparente, por eso me gusta comprarla. Para mí el premio fue una sorpresa, me llamaron por teléfono diciéndome que había sido favorecido con 3.000 pesos”, dijo. Según lo manifestado por Julio, ese dinero va a ser usado para pagar la patente del vehículo.