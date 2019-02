Impulsan taller educativo preegreso en el Complejo Penitenciario Junín

Este año, en la Unidad Penitenciaria N° 13 se aplicará el proyecto educativo “Más allá del muro” dentro del cual realizan el taller Pre-Egreso, para presos pronto a salir en libertad.

La experiencia comenzó en junio de 2018 en la Unidad Penitenciaria N° 16 y se repetirá durante el 2019, en las dos cárceles, a cargo de trabajadores sociales que lo hacen ad- honorem, es decir sin cobrar ningún extra, según lo afirmó el profesor Daniel Cano, director de la Ex Media N° 8, actualmente C.E.N.S. N° 453.

Desde la U.P N° 16, se contó con el apoyo de la Jefatura de la Unidad Penal N° 16, a cargo de la prefecta mayor Amorina García; del jefe de penal de U.P. N° 16, alcaide mayor Nicolás Ferreyra y del jefe régimen “Casas individuales”, alcaide mayor Marcelo Saldivia.

La iniciativo se realizó conjuntamente con la Defensoría General del Departamento Judicial Junín, a cargo del doctor Orlando Mecozzi, el apoyo del juez de Cámara, doctor Andrés Ortiz y la colaboración de la oficial mayor procuradora Soraya Betros Garoni.

¿Qué es un C.E.N.S.?

Este año, la Escuela de Educación Media N° 8 pasó a ser el Centro Educativo de Nivel Secundario (C.E.N.S.) N° 453.

Funciona en el Complejo Penitenciario de Junín, con sede en la Unidad Penitenciaria N°13 y extensiones en las otras cárceles del mismo complejo.

En diálogo con Democracia, el profesor Daniel Cano, director del mencionado centro educativo, explicó en los motivos del cambio de nombre.

“Durante 34 años, la escuela que se llamaba de Educación Media N°8 dependió de la Rama Secundaria de Educación, y a partir de este año (2019) ya no depende de la Secundaria sino de la Rama Adultos. Adultos no tiene Escuelas de Educación Media sino Centros Educativo de Nivel Secundario (C.E.N.S. y a nosotros nos dieron el N° 453”, manifestó.

Antes de salir

Según lo expuesto por el director entrevistado, en la U.P. N° 16 se aprovecha más el proyecto “Más allá del muro” porque hay gente que está próxima a salir en libertad.

“En los talleres de Pre-Egreso se habla de la familia, de la contención, de cómo conseguir trabajo, donde ir para esto, qué niveles tiene un ex detenido con la Justicia”, dijo.

El profesor Cano aclaró que en lo que es Justicia, desde la oficina “Centro de acceso a la Justicia, ubicado en los altos del edificio donde funciona el Correo Argentino en nuestra ciudad, hay abogados solventados por el gobierno provincial, que asesoran al público en general sobre temas judiciales.

“Abogados de esta repartición van a la cárcel, invitados por el programa “Más allá del muro” y les explican a los detenidos qué pueden esperar de la Justicia una vez que estén en libertad.

Cabe destacar que en el Taller de Pre-Egreso, realizan charlas específicas sobre “Emprendedurismo”, por parte de la profesora Verónica Patiño; “Equilibrio emocional al volver a la sociedad”, “Tratamiento con la Familia”, etc.

Desde la oficina Centro de Acceso a la Justicia en Junín, se contó con la colaboración de Nicolás Crivelli, Mercedes Gómez, Lucía Astudillo y Ana Paula Sorba).

Otros talleres

“Sembrar raíces” se llama el taller Huerta solidaria que está inserto en el proyecto “Más allá del muro”. Las tres cárceles tienen huerta, cada una destina la producción en forma diferente.

El tercer taller del programa es el de Lectura y Escritura, que lo lleva adelante el periodista y escritor juninense Luciano Toledo. “El tiene la posibilidad de ingresar al sector de Casas individuales. Allí hay presos que viven como si fueran casas de familia, no en celdas, para que se habitúe a vivir en una casa formal y no en una celda. Eso se brinda a los que están por salir en libertad”, explicó Cano.

En este sector, Toledo les propone distintas actividades que tienen que ver con la lectura y escritura, como si fuera una Biblioteca. Esta experiencia cuenta con la colaboración de la Biblioteca Abierta del CENS N° 453, a cargo de la profesora Raquel Wendel.