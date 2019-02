Los docentes y el gobierno provincial vuelven a reunirse por la paritaria

A partir de las 12, funcionarios provinciales y dirigentes de los gremios docentes bonaerenses mantendrán la segunda reunión paritaria de este año, en La Plata, en la que el Gobierno presentaría a los maestros una nueva oferta salarial.

De esta manera se completará otro capítulo de la negociación que recién empieza, pero que los docentes consideran debe ser una continuación de lo que no se resolvió en 2018.

En diálogo con Democracia, Francina Sierra, de Suteba, María Inés Sequeira, de Udeb y Cecilia Paolizzi, de Udocba destacaron el reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y la definición del comienzo de clases, según la propuesta que realice el gobierno provincial.





Salario 2018 y propuesta 2019

La secretaria de Suteba, Francina Sierra se refirió a la reunión de hoy y aseguró: “Vamos a aguardar la propuesta que haga el gobierno. El lunes en la comisión técnica salarial el gobierno reconoció la pérdida de poder adquisitivo 2018 con lo cual esperamos que ahora hagan una propuesta salarial que contemple algún recupero de ese porcentaje perdido en 2018 y a partir de ahí una propuesta 2019 con cláusula gatillo”.

En tal caso, aseguró que “habrá bajada a las bases para aceptar o no la propuesta”.

Para esta tarde aseguró que Suteba tiene prevista su asamblea y mañana un plenario en el que se definirá si puede haber medidas de fuerza, en caso de que no haya acuerdo.

“También se verá lo que defina la CTERA, a nivel nacional por la no convocatoria a paritaria nacional, que está latente y se definirá entre hoy y mañana”, aseguró Sierra.

Por su parte Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba en Junín reafirmó que “solo se va a poder solucionar el conflicto si el gobierno reconoce la pérdida de salario de 2018 que es el 15.6%. Esa paritaria todavía no se cerró”.

Paolizzi consideró: “Esto hace que el 80% de los docentes seamos pobres. Todos queremos empezar las clases el 6 de marzo pero el gobierno es el único responsable de que comiencen o no”.

Desde Udeb Junín, la secretaria María Inés Sequeira aseguró que esperan una oferta razonable.

“Esperamos la propuesta y que se note el recupero de lo perdido en 2018 y la posibilidad de que sea acorde. Los docentes queremos estar en las escuelas el 6, con salarios dignos y que las escuelas estén en condiciones. Son las pautas que requerimos”.

Baradel: “El gobierno tiene que poner fin al conflicto”

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, aseguró que para alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo, el gobierno de María Eugenia Vidal "debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y garantizar escuelas seguras en la provincia".

"Son dos cuestiones que nos tuvieron en conflicto todo el año pasado. El gobierno tiene que poner un fin a este conflicto reconociendo las demandas justas, valederas y legítimas de los trabajadores", afirmó Baradel.

El gobierno bonaerense y los gremios docentes de la provincia mantuvieron una reunión de mesa técnica-salarial en el Ministerio de Economía bonaerense, en La Plata, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo.

Sin embargo no se propuso una nueva oferta de aumento salarial sino que se analizó la composición del salario.

Al respecto, el dirigente gremial sostuvo que la oferta salarial formulada por la gestión de Vidal para 2019, "en términos generales es lo que reclamamos nosotros porque aceptan la cláusula de actualización automática por inflación".

No obstante, resaltó que "el acuerdo tiene que ser integral: si no aceptan revisar lo que se perdió en 2018, no hay acuerdo".

En la primera reunión paritaria del año, el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, ofreció a los gremios de maestros aumentar los salarios de los docentes por la inflación que marque el INDEC, con actualización automática mensual durante los primeros tres meses y luego de modo trimestral.

Los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) rechazaron la propuesta y solicitaron una compensación por la pérdida de poder adquisitivo en 2018, por considerar que el año pasado recibieron un aumento del 32% frente a una inflación que fue del 47%.

Finalmente, Baradel aseguró que "la provincia está incumpliendo con prácticamente el 90% de los convenios firmados con los municipios y consejos escolares relacionados a la infraestructura escolar".

Las clases

Por su parte el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, advirtió que si el Gobierno provincial no otorga a los maestros una compensación salarial del 15,6% por la pérdida de poder adquisitivo durante 2018, "las clases no van a comenzar" el 6 de marzo próximo.

"Nosotros reclamamos por la recuperación del salario del año pasado y una oferta de al menos 30% para este año, más cláusula gatillo. Sin todo eso, las clases no van a comenzar y se va a desatar una situación grave, con medidas de fuerza", aseguró el sindicalista.