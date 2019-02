Intensificarán los controles a locales que vendan alimentos

La secretaría de Salud y la dirección de Bromatología del municipio comunican a los comerciantes locales que se llevarán a cabo inspecciones continuas en cada establecimiento, con el fin de determinar si poseen las condiciones necesarias para el mantenimiento de alimentos.

En este sentido, los expertos en salud informaron que las altas temperaturas propias de esta etapa del año promueven que, si los comestibles no se conservan de manera adecuada, se propaguen bacterias o parásitos que pueden desencadenar en Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

Al respecto del trabajo mancomunado entre las áreas municipales, el Dr. Carlos Lombardi, Secretario de Salud explicó: “Existen un grupo de patologías denominadas Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), que se han transformado en un problema de salud a nivel mundial como consecuencia del consumo de líquidos o alimentos contaminados, generalmente por microorganismos o parásitos que pueden dañar por sí mismos o mediante la liberación de toxinas en los alimentos que luego ingerimos”. Luego remarcó que “es muy importante tener en cuenta esta problemática, sobre todo en estas épocas en las que el calor hace que la conservación de los alimentos se vea dificultada”.

Intoxicaciones en fiestas

El funcionario señaló que “una de las cosas más frecuentes que vemos en estas situaciones son las intoxicaciones alimentarias que suceden en fiestas, en las que los comestibles están en condiciones no adecuadas o personas que contraen los síntomas en forma masiva después de concurrir a algún evento. Otro caso típico son las enfermedades correspondientes al llamado Síndrome Urémico Hemolítico que tienen que ver más con la primera infancia, ya que son chicos que al ingerir alimentos en mal estado contraen una bacteria llamada Escherichia Coli que puede provocar daños en sus organismos, con compromisos del sistema sanguíneo y que pueden desencadenar en casos de mayor gravedad como insuficiencia renal”.

Acerca de los síntomas más frecuentes de las ETA, Lombardi detalló que hay que prestar atención a “cuadros de fiebre, diarrea aguda, dolores abdominales y en casos severos ciertos compromisos del estado de consciencia”. Seguidamente, dijo que “esto es muy simple de poder evitar a través de la prevención y con ciertas características que hay que tener en cuenta a la hora de manipular alimentos: la higiene de manos previa, conservación de comida en refrigeradores, no mezclar crudos y cocidos, no mantener a los mismos en temperatura ambiente por más de dos horas, ya sea que se hayan cocido o no”.

En ese sentido, además de los cursos de buenas prácticas en el manejo de alimentos que dicta la Dirección de Bromatología, el secretario de Salud aseguró que “vamos a apuntar a los respectivos controles a lo largo de todo el año en aquellos negocios que puedan expender alimentos”.

Por su parte, el Dr. Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología indicó que “estamos desde hace tres años brindando estas charlas y estamos a punto de llegar al rango de 3.000 personas capacitadas en esta materia. Hemos arrancado este mes y esta última semana en particular con los mismos, los cuales fueron seguidos por las respectivas instrucciones para quienes manipulen alimentos para celíacos”.

Prevención y control

“Fundamentalmente y como decía Carlos, nuestro trabajo se centra en dos aristas muy importantes como son la prevención y el control. Por eso, en la dirección a mi cargo tengo el área de Bromatología en la que intensificamos los procesos de control de todos los alimentos que ingresan a Junín y que van a ser consumidos por nuestros vecinos, con el fin de garantizar la seguridad de los mismos”, añadió.

Ferrero también manifestó que “en estos días estará saliendo un comunicado por el cual informaremos acerca de la realización de los controles para toda la población, en el que les comunicaremos qué es lo que se les va a exigir en cada chequeo a los distintos comercios, con el propósito de que los propietarios se vayan preparando para las visitas de nuestros inspectores”. En caso de incumplimiento de las medidas necesarias, el médico veterinario aseguró que “primero orientaremos a los respectivos dueños para que las próximas visitas sí estén en condiciones como corresponde y, en caso de reiterarse la falla, ahí sí se labrarán las actas correspondientes”.

Por último, Lombardi aclaró que “estas acciones que se van llevar a cabo no buscan más que prevenir enfermedades y proteger a la población. Así que, en esta intencionalidad del control de kioscos o expendedores de alimentos, no perseguimos un rol eminentemente restrictivo sino preventivo. En línea con esto, hemos recibido el apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría y del servicio de pediatría del hospital para trabajar en el cuidado de los más chicos, como también con los adultos mayores ya que constituyen los dos grupos más vulnerables”.