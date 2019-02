El rescate de los olvidados: Daniel Sarobe y las mil formas de la madera

El viernes, en el espacio de arte Estación 847, culminó la muestra A Rajatabla, del artista juninense Daniel Sarobe, que se inauguró en diciembre con una exposición de alrededor de una veintena de sus esculturas en madera.

En diálogo con Democracia, Daniel dio detalles de la muestra en un espacio que asegura, “siempre nos convoca y nos abre las puertas”.

A Rajatabla

En boca del propio artista, “A rajatabla”, como expresión castellana, “no está demasiado en uso hoy pero me gustó por la sonoridad de la frase, me atrapa la palabra y produce un encanto especial”, contó.

Su otra mirada, la del artista y su expresión, también conectan el juego de palabras “a raja de tabla”.

“Las tablas se rajan siguiendo la línea de la veta de la madera”, explica. “Se trata de seguir con una idea a como dé lugar, sin apartarse del camino. Esa es un poco la metáfora de una pretensión del trabajo que uno hace”.

Fundamentalmente, madera

Daniel define su trabajo de esculturas en madera, como un arte no figurativo sino como obras abstractas.

“Hay formas que abren una pregunta y que luego en el ojo del espectador se busca cerrar la propuesta”, destacó.

Con sesenta años, su oficio de carpintero sin dudas lo llevó por el camino de esas vetas y especialmente a ver en los resabios de madera, una forma de recuperación y revivificación.

“Parte de esta tarea de hacer muebles y carpintería, me llevó al rescate de piezas que en su destino no les toca ser partes fundamentales, son los descartes. Es una especie de elogio del descarte, salvar lo que parece destinado a la pérdida, al fuego. Una metáfora de la vida misma, de la solidaridad. El rescate de los olvidados”, describió.

En ese camino “también influye sin dudas mi compañera de toda la vida, Silvina (Torviso), profesora de Bellas Artes, con quien transcurrimos un camino”, asegura este artista que reconoce como influyentes a artistas como el argentino Jorge Gamarra o Eduardo Chillila, de origen vasco.

Actualmente Daniel es artista de la galería Rubbers, la más antigua del país.