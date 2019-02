Las Lilas: “Antes pedíamos obras, hoy pedimos mantenimiento”

De acuerdo a lo que explican los residentes del barrio Las Lilas, éste es uno de los sectores que en los últimos años más a crecido, producto de la gran cantidad de viviendas que aquí se construyeron, lo que derivó en que esta zona de casas de fin de semana se transformara en una de viviendas permanentes, como muchas otras áreas periféricas de la ciudad.

No obstante, desde la sociedad de fomento se muestran críticos por la ausencia del municipio frente a sus demandas. “Pasamos a tener un barrio semiabandonado por parte del municipio y lo más lindo que tiene el barrio son los vecinos, porque en lo que tiene que ver con las calles, la recolección de ramas, la iluminación, no tuvimos respuestas”, afirma el presidente de la entidad barrial, Gastón Bisio, para luego sentenciar: “Antes pedíamos obras, ahora pedimos que, aunque sea, hagan mantenimiento”.

Las calles

El principal reclamo pasa por el mantenimiento de las arterias del barrio. “El estado de las calles es calamitoso”, asevera Bisio. Esto se advierte claramente en Los Teros y Los Jilgueros, las dos paralelas al Camino al Balneario que, además, son muy transitadas. El presidente de la sociedad de fomento remarca que la primera de ellas “está poceada, le falta mantenimiento y que se hagan las banquinas”, mientras que en la segunda la situación “es mucho peor, porque es más angosta, los pastizales de los terrenos la invaden, los pozos son tremendos”.

Los lugareños sostienen que el caso de las transversales es similar. “El mantenimiento no existe –afirma Bisio–, hace mucho que no tenemos presencia de máquinas, y los reclamos están, la sociedad de fomento tiene presentadas más de cinco notas por este tema en el último año. Hace un tiempo pedíamos que nos marquen los badenes que se habían hecho con los fondos de la sociedad de fomento, pero hoy no hace falta, porque la cantidad de pozos que hay hacen que los reductores no sean necesarios”.

El dirigente barrial asegura que el caso de Lonegro representa “el atraso del barrio”. Y explica: “Teníamos dos cuadras de pavimento que fueron levantadas y se prometió una obra que nunca llegó. Hace más de un año que sacaron el asfalto que había allí, nos dijeron que se iba a hacer un pavimento que uniría el Camino al Balneario con Benito de Miguel, pero eso no pasó. Hicimos reclamos por todas las vías y no nos contestaron”.

Mantenimiento

Hay otros aspectos vinculados al mantenimiento general del barrio que los residentes encuentran como deficitarios. Uno de ellos es la recolección de ramas. “Por vivir en una zona de quintas, se hace más poda que en la ciudad –señala Bisio–, el camión pasaba con una periodicidad de quince días, pero ahora ya no lo hace”.

En cuanto al alumbrado público, consideran que son necesarias entre ocho y diez luminarias para completar el barrio: “Acá hay mucha arboleda y necesitamos un poco más de luz. En algún momento juntamos dinero y compramos luminarias con fondos de los vecinos, pero ya no tenemos esa posibilidad porque los vecinos ya no están en condiciones de seguir aportando”.

Tránsito

La repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez es uno de los reclamos recurrentes de los vecinos de Las Lilas. “Esta obra fue presupuestada y prometida hace años; nos quieren conformar con lo que llaman un bacheo profundo, que no es más que tapar los pozos, pero el camino no mejoró, es muy difícil de transitar”, explica el presidente de la sociedad de fomento.

Al mismo tiempo, recuerda que es esa arteria las que presenta mayores inconvenientes en el tránsito: “Ahora, gracias a la falta de mantenimiento de las calles, los vehículos circulan más despacio en las calles interiores del barrio. Pero en el Camino al Balneario, en las intersecciones de las calles Las Gallaretas –que es la calle que va a Costa Verde– y Lonegro –que va hacia Benito de Miguel– resulta casi imposible cruzar o incorporarse al camino, sobre todo los fines de semana”.