Petrecca: “La educación debe estar en el corazón y en la agenda de la sociedad”

Con la presencia del intendente Pablo Petrecca, autoridades regionales y distritales de educación, consejeros escolares y directores de establecimientos educativos de la ciudad, se realizó una importante entrega de material didáctico destinado a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El acto se desarrolló en el marco del programa Red de Escuelas de Aprendizaje, que involucra a un grupo de 2000 escuelas en 50 distritos de la Provincia, y comprende textos informativos, de tareas, pedagógicos y literarios.

“La educación debe estar en el corazón y en la agenda de toda la sociedad porque de esta forma vamos a tener la revolución que necesitamos”, aseguró el jefe comunal de Junín.

Las instituciones educativas que forman parte del programa recibieron un total de 156 libros. Entre las escuelas beneficiadas se encuentran la 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 34, 41, 47, 48 y 49.

"Estamos entregando estos libros en el SUM de la Escuela Pública 3 que fue reformada a nuevo bajo nuestra gestión. Sabemos que las nuevas tecnologías son muy importantes, pero hablábamos de la importancia de los libros. Los chicos siguen leyendo y me pasa que a mi hijo le leo un cuento todas las noches. Por eso es importante esta entrega de libros como también lo es la ciencia, la entrega de celulares, el kit de robótica y muchas otras herramientas que ponemos a disposición de los directivos, docentes y alumnos", dijo Petrecca.

Y agregó: "Se están entregando una gran cantidad de libros y esto favorece la lectura. Cada vez que podemos, estamos junto a todo el sistema educativo porque ellos son los actores principales para lograr el cambio que tanto buscamos. Vamos a seguir invirtiendo en educación como lo hicimos con el Sistema Alimentario Escolar, la infraestructura, el transporte escolar y varias acciones más que vamos a seguir tomando. En ese sentido, prontamente los alumnos podrán viajar gratis en los colectivos que estarán en la ciudad”.

"Tenemos un gran compromiso por la educación, tal como lo viene expresando desde hace años la Gobernadora Vidal y nosotros lo expresamos en la ciudad. Somos una de las pocas ciudades en la provincia que está en esa red y esto habla a las claras de nuestro compromiso en la formación de las futuras generaciones. Sabemos que es algo muy importante y debemos seguir apostando e invirtiendo. Hablar de educación es un paso que suma y que nos permite proyectar un mejor futuro. En tres años hicimos muchas cosas porque sabemos que los actores fundamentales siguen siendo los alumnos, los docentes y todo el sistema educativo. La educación debe estar en el corazón y en la agenda de toda la sociedad, porque de esta forma vamos a tener la revolución que necesitamos", finalizó el Jefe Comunal.



“Mejorar la lecto-escritura”

La jefa regional de Educación, Emilse Marini, afirmó: "Recibir libros es muy importante para fomentar la alfabetización, es por eso que en estos días estuvimos en una reunión con integrantes de la dirección general de Escuelas y uno de los propósitos fundamentales es mejorar la lecto-escritura. El objetivo es que los chicos, cuando egresen de sexto año de nivel primario tengan las competencias necesarias, sepan leer y escribir, como así también en lo que respecta a matemáticas. Esta es una parte más del programa Red Escuelas que capacita a los directores, mejora las condiciones de enseñanzas y que comprende a 7.000 docentes en la provincia".

"Además, Junín es uno de los 70 distritos elegidos para formar parte del programa y estamos muy contentos por eso. Hoy se realiza esta entrega para el nivel primario y la semana próxima se hará lo propio para la escuela secundaria. Es una red que abarca a 2.000 escuelas, que capacita a los directores para que puedan cumplir su función y mejora la calidad de la enseñanza. La red ha generado un gran movimiento en la provincia y Junín es el único distrito de la Región XIV en estar en el programa", dijo Marini.

A su vez, Alejandra Fariña, Inspectora Jefe Distrital de Educación, explicó que "son 156 libros los que se entregan por escuela y por tal motivo estamos muy contentos. Son textos informativos, con actividades para que los docentes puedan trabajar con sus alumnos y textos literarios para la comprensión lectora, entre varias cuestiones más. Hablaba con el Intendente Petrecca que no podemos dejar de lado la tecnología, pero tampoco debemos perder la importancia del libro y del papel. El objetivo es que los chicos puedan leer y seguir aprendiendo".

Testimonios de los directivos

Karina Morales, Directora de la Escuela Primaria N°2, dijo que "somos escuelas que estamos en red y nos ayudamos mutuamente. Hoy estamos recibiendo los libros de las capacitaciones que hemos hecho. Vamos a recibir una gran cantidad de libros y es muy importante por todo lo que venimos trabajando. Es fundamental seguir fortaleciendo la lectura porque es la base de la comprensión para que los chicos puedan aprender a reflexionar y pensar. El objetivo es que no sean engañados y que tengan su propio pensamiento".

Soledad Alvarado, Directora de la Escuela Primaria N°3, indicó que "esta entrega de libros es algo fabuloso. Desde que estamos con Red Escuela de Aprendizaje no paramos de sorprendernos. Es un proyecto innovador, que nos realimenta todo el tiempo y es un placer poder tener en nuestras escuelas literatura para poder fomentar la lectura en nuestros niños. No fomentarlo a través de lo digital sino recuperar esto de tocar, manipular y subrayar un libro que es lo más maravilloso del mundo. Sentir el papel es lo mejor y por tal motivo estamos muy felices con esta entrega".