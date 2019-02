Las bandas municipales recorrerán los pueblos

El Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Cultura, lanzó el programa “Vamos en banda” por el que busca difundir el trabajo musical de los elencos Juan Pedro Oviedo y José Luci en las distintas localidades y para el disfrute de los respectivos vecinos de cada zona.

La primera presentación será el domingo 24 de febrero a las 18 hs en la plaza principal de Fortín Tiburcio.

La entrada será libre, gratuita y no se suspenderá por lluvia. “Queremos llevar música, arte y cultura a cada uno de los pueblos”, afirmó Luis Bortolato, titular de la cartera.

También manifestó: “Queríamos presentar oficialmente este programa que busca generar un espacio para difundir el trabajo que realizan los músicos e integrantes de las bandas, tanto la de adultos como la de jóvenes, la cual ya tiene más de 20 años de vida” y añadió que “queremos llevarlas para que recorran todo el Partido de Junín con el objetivo de llegar con música, arte y cultura a cada uno de los pueblos”.

“La idea es salir un poco de este entorno de la ciudad de Junín al que ya estamos acostumbrados, para llevar esta propuesta a todos los vecinos del partido. Por medio de estos espacios, los mismos integrantes de las bandas van a tener la posibilidad de tocar y presentarse ante el público para demostrar lo que hacen, algo tan importante para un músico como también para cualquier artista”, remarcó.

Acerca de las bandas que integran el programa, la juvenil Juan Pedro Oviedo y la de adultos José Luci, Bortolato expresó que “son elencos que nos dejan muy bien parados en cada una de las presentaciones que realizan, tanto en eventos de gala como en la calle misma, en el teatro y el anfiteatro”.

En tanto, Gimena Picchi, coordinadora de la respectiva dirección brindó más detalles con respecto a la primera presentación: “Como bien decía Luis, arrancamos con este programa y la primera función será el domingo 24 de febrero a las 18 hs en la plaza principal de Fortín Tiburcio”.

Por su parte, Ángel Faré, Maestro y Director de las bandas municipales sostuvo que “esta es una iniciativa que nació el año pasado mediante una propuesta que me hizo el Director de Cultura y que me pareció muy interesante. Es muy importante poder llegar a todos los pueblos del Partido de Junín y que la gente, aparte de disfrutar, pueda conocer a las bandas. Por ejemplo, la banda juvenil municipal ‘Juan Pedro Oviedo’ tiene 26 años y a veces nosotros tocamos dentro de Junín, pasa la gente y nos pregunta de dónde es la banda. A pesar de que nosotros también durante todos estos años hemos recorrido los distintos barrios, siempre hay gente que no la ha escuchado nunca”.

“Está muy buena la propuesta y el proyecto en sí; arrancamos en Fortín Tiburcio, después estaremos en Morse, como así también en los distintos pueblos del Partido de Junín. Esperemos que la gente concurra a disfrutar de las presentaciones, que se acerque con su reposera a tomar unos mates mientras escucha un poco de música y alimenta el proyecto que estamos haciendo”, soslayó el maestro musical.

Todas las propuestas son con entradas libres y gratuitas.