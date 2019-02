Construyen una estación de bombeo de líquidos cloacales

En un sector donado por el Club de Pescadores, el Municipio comenzó a construir una estación de bombeo de líquidos cloacales para abastecer con este sistema a los vecinos del barrio Emilio Mitre y Ricardo Rojas.

“Cuando hay voluntad, compromiso y decisión política, las obras se llevan adelante como en este caso”, afirmó el intendente, Pablo Petrecca.

El Director de Obras Sanitarias, Guido Covini, manifestó que “es un sector que no da la pendiente para hacer la red de líquidos cloacales y, por tal motivo, estamos haciendo una estación de bombeo de líquidos cloacales. El objetivo buscado es que todos los líquidos vengan a un pozo, se eleven de este mediante bomba y se envíe a la red actual. Ahora estamos desnapando ya que este lugar tiene una napa muy alta y para trabajar en seco hay que hacer perforaciones. Luego, haremos la misma que lleva 2,60 metros de diámetro por 6 de profundidad”.

“Es una obra importante que lleva el compromiso de hacer la red de cloacas para los sectores que faltan de los barrios Ricardo Rojas y Emilio Mitre. Son sectores olvidados y se requiere una mayor inversión para hacer este tipo de trabajos. No solo se hace la perforación de red, sino que además hay que hacer estas obras civiles que son fundamentales”, dijo Covini.

Por su parte, el intendente Petrecca, explicó que “es una obra muy importante. Cuando Guido (Covini) y su equipo nos planteaban la necesidad de hacer esta tarea, enseguida dijimos que sí, aun sabiendo que había que hacer trabajos extras. Esta estación de bombeo tiene una inversión muy importante, pero es fundamental para ofrecer un servicio de calidad. No sólo buscamos llegar con los servicios de agua y cloacas a los vecinos sino también queremos que sea de calidad”.

Además, el Jefe Comunal expresó: “Quiero agradecer al Club de Pescadores porque nos donó un lote cuando le planteamos que íbamos a realizar las obras en este sector. Sin dudas que ponen de manifiesto el compromiso que tienen hacia la comunidad. Estamos muy contentos de poder ver el inicio de los trabajos porque después se tapa y no se ve más lo que hay abajo. Acá hay una inversión muy importante para que los vecinos tengan un servicio de calidad y cubran necesidades tan básicas como agua y cloacas”.

Para finalizar, expresó que “no solo se beneficiarán los vecinos de estos barrios sino también mejorarán los servicios en Los Palmares. Es fundamental seguir invirtiendo en este tipo de obras para que la ciudad siga creciendo. Es un trabajo importante que nos llevó varios análisis y un examen minucioso para que se pueda realizar con el propósito de conectar a los vecinos que nos restan de los barrios Ricardo Rojas y Emilio Mitre. A veces nos gustaría que el Estado esté antes para poder planificar, pero ya encontramos una ciudad en crecimiento y tuvimos que hacer algunos trabajos finos para hacer algunas obras. Cuando hay voluntad, compromiso y decisión política, las obras se llevan adelante como en este caso. También nos decían que no se podía llegar con las cloacas al barrio Güemes y las hicimos. Esta es una muestra más de que se puede”.