Las entidades del agro piden “celeridad” en la reparación de los caminos rurales

Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de repara a partir de marzo próximo 4 mil kilómetros de red vial, las entidades agropecuarios de Junín trazaron un cuadro de situación “complejo”, admitieron que las vías de comunicación se encuentran “en mal estado”, pero destacaron el “buen diálogo” con el municipio para ir encontrando soluciones a una problemática que, debido a la recurrencia cada año, ya puede ser tachada de estructural.

En este contexto, los ruralistas coincidieron en la necesidad de dotar de una mayor “celeridad” los trabajos de reparación de los trayectos e insistieron en dos aspectos que consideraron claves: la designación de un funcionario que se encargue de la administración del área, como una forma de jerarquizar y hacer más eficientes las tareas; y la contratación en la “urgencia” de maquinarias “de afuera” para poner en condiciones la red vial, ya que el municipio no estaría en condiciones de hacerlo solo con su flota propia.

Los caminos están en mal estado, pero la incorporación de las cinco motoniveladoras y la afectación de la tasa es trascendental, consideró Esponda.

Franco: “Están muy deteriorados”

Rosana Franco, presidenta de la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a este diario que “los caminos están muy deteriorados, con excepción de algunos cuarteles, como el Cuartel XIII, el resto se tiene que reparar, y bien, porque en 45 días va a comenzar la cosecha de maíz (precoz) y la soja”.

Y la dirigente rural agregó: “La Municipalidad se comprometió a destinar máquinas a distintos lugares, se le pidió desde FAA hacer un trabajo de reconstrucción, es decir desmalezar, rellenar bajos, sacar plantas. Seguimos insistiendo en planificar, pero pedimos celeridad en los trabajos, y designar un responsable técnico contratado para esa finalidad, dada la aprobación del 70 por ciento de la tasa de Red Vial”.

“Hay un retraso importante en las obras, falta arreglar más del 70 por ciento de la red de caminos rurales”, precisó la productora federada.

“Se hacen trabajos menores. Hay caminos llenos de malezas, cubiertos de plantas, en parte debido a las últimas lluvias y al calor. Desde el municipio se comprometieron a comenzar a reordenar los trabajos”.

Frederking: “Aligerar lo más que se pueda”

En la misma línea, el titular de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Gustavo Frederking, afirmó a Democracia: “En lo efectivo, se está trabajando bien, pero los caminos estaban muy mal, entonces no es fácil, también estamos planteando, ahora que se viene la cosecha, aligerar lo más que se pueda los trabajos, tratar de alquilar más máquinas, para tratar de tener los caminos en condiciones lógicas”.

Y el dirigente de la entidad que depende de Carbap agregó: “En concreto son más de cinco las máquinas con las que cuenta el municipio, pero nunca están todas en funcionamiento, cuando uno habla, desde la Municipalidad dicen que hay diez máquinas. Creo que hacen falta más máquinas, hay que hacer un shock de salir a acomodar los caminos, porque la cosecha ya se viene”.





“Con respecto al anuncio de Vidal (ver recuadro aparte) había prometido reparar 12 mil kilómetros de caminos rurales hace un año, y ahora comenzarán con 4 mil kilómetros, a partir de abril, según lo que prometieron a Carbap. También nos dijeron que arrancarían en el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que podemos presumir que se trata de Pergamino, que se van a reparar los caminos troncales, los más importantes”, señaló el productor.

Y añadió: “En lo que respecto al panorama local, el 4 de enero pasado, por ley, surgió que se va a afectar el 70 por ciento de la tasa de Red Vial a los caminos efectivamente, y también se establece la creación de una comisión, con las cinco entidades de Junín más Vialidad. La comisión está trabajando bien, entre todas las entidades, con diálogo directo con el municipio, pero todavía no está conformada la comisión, estamos en tratativas, viendo algunos puntos en los que estamos de acuerdo, nos parece que tiene que haber un plan de largo plazo, consideramos que tal vez habría que nombrar a una persona a cargo de los caminos rurales, que tome todas estas decisiones, también estando nosotros aconsejando, colaborando, hacer un revalúo de la maquinaria que está, si hace falta otra maquinaria, vender lo que no sirve, y controlar que efectivamente se destine el 70 por ciento de la red vial, por eso estamos viendo si designamos una, dos o tres personas para el control”.

Esponda: “Dar un shock de renovación”

Por su parte, el dirigente agropecuario Rodrigo Esponda afirmó a este diario: “La situación de los caminos es compleja, porque hay que hacer una breve reseña sobre de dónde venimos, no había una sola máquina, no había afectación de la tasa y la situación era bastante compleja. Por supuesto que los caminos están en mal estado, falta muchísimo por solucionar, pero creo que la incorporación en estos años de las cinco máquinas motoniveladoras cero kilómetro y la afectación de la tasa del 70 por ciento son dos pasos trascendentales, no quiero decir que nunca pasó, pero seguramente hace muchísimos años que no pasaba y es el camino para el inicio de la solución”.

Y amplió: “Creo que lo que habría que hacer es rápidamente, con esta afectación de la tasa, tener esas cinco máquinas trabajando más las máquinas viejas que están en los talleres, que se puedan afectar, y a su vez alquilar más máquinas para poder dar realmente un shock de renovación y transformación de la red vial en los próximos meses; no solo por la campaña, sino porque además los caminos también tienen una cuestión social muy importante que atender, que es la posibilidad del libre tránsito, con lo cual no solo tiene que ver con la producción”.

En esta línea, el ruralista remarcó que “luego sí, con la maquinaria que cuenta el municipio, se puede ir haciendo el mantenimiento correspondiente, pero en la urgencia sería importante incorporar máquinas de afuera, para poder llegar rápidamente a todos los rincones del partido, de los cuarteles, que lo están necesitando”.