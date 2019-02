Piden informes sobre cuántas ambulancias tiene Intermed para brindar servicios

Concejales del Frente Renovador propusieron el ingreso y tratamiento sobre tablas de un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo del Municipio que informe sobre contrato con Empresa de Emergencias Médicas.

La iniciativa contó con la aprobación de los ediles, en la segunda sesión extraordinaria llevada a cabo ayer, en el Salón Azul del Concejo Deliberante, donde se trataron e ingresaron distintos proyectos.

Al respecto la edil Natalia Donati (F.R.) dijo que solicitaron que Intermed ponga a disposición de los concejales el informe de cuántas ambulancias cuenta para los servicios de emergencia en la vía pública, con todos los datos de los vehículos, es decir dominios, choferes y demás. “Nosotros creemos que no hay la cantidad de ambulancias que ellos dicen para atender los accidentes en la vía pública. Además queremos que informen los convenios con las obras sociales como PAMI, aunque el concejal Javier Prandi (Cambiemos) dijo que lo que corresponda como empresa privada no lo va a informar. De todas formas, nosotros solicitamos la información”, explicó la edil.

En cuanto a los eventos que ocurren dentro de los domicilios de las personas y sucede un desenlace fatal, por falta de atención médica, como habría ocurrido a mediados de este mes, en calle Necochea, entre avenida San Martín y Alem, Donati opinó que es necesario que la empresa Intermed ponga a disposición toda la información sobre la cantidad de ambulancias con que cuenta para la atención domiciliaria, para un servicio pago o no; lo mismo para los accidentes en la vía pública.

“Si las ambulancias son para las atenciones domiciliarias, no son para la vía pública. Nosotros solicitamos toda la información respecto a cuántas ambulancias dispone Junín, en lo que hace a Intermed, para los asociados, para las obras sociales con las que tiene convenio, y para los accidentes”, apuntó.

“Además, cabe recordar que Hugo Greco, directivo de Intermed, ha sido nombrado como uno de los encargados del Foro de Seguridad Vial de Junín, por lo cual suponemos que debería brindar esa información”, explicó.

Al ser consultada sobre la instalación o no del SAME en Junín, dijo que habría trascendido desde esta misma empresa, que no vendría este año a brindar servicios a nuestra ciudad.





Despachos de comisión

Los despachos de comisión aprobados por unanimidad ayer son:

- Convenio de colaboración con Horizonte, Asociación de Padres e Hijos Especiales.

- Licitación privada para la provisión de materiales eléctricos para alumbrado público.

- Licitación privada para la provisión de servidor para Data Center.

- Autorización venta de fracción de terreno ubicado en Parque Industrial “Arturo Frondizi”.

Salón Rojo

El Concejo Deliberante propuso un proyecto de ordenanza para la instalación de una placa en Conmemoración de la puesta en valor y reapertura del Salón Rojo.

Respecto a los trabajos finales para la reapertura del Salón Rojo, que había sido clausurado por la falta de mantenimiento a los largo de los años, desde el Municipio informaron que se ha renovado con techos nuevos, arañas en buen estado, pisos pulidos, nuevas instalaciones de climatización, tendido eléctrico y recambio de los portalámparas. También se informó que, de ahora en más, el Salón Rojo tendrá una capacidad máxima de personas para que pueda ser utilizado correctamente y evitar inconvenientes.

Asuntos

Entre los asuntos ingresados figura el propuesto por Unidad Ciudadana, referente a la suspensión de intimaciones por falta de pago de tasas municipales y la consecuente ejecución por vía de apremio. Este asunto todavía no fue debatido en el Concejo Deliberante.

También se presentó el proyecto de ordenanza declarando ciudadana ilustre de Junín a María Eva Durarte de Perón; la solicitud al Ejecutivo para que haga el mantenimiento de los cementerios Central y del Oeste, entre otros.

Desde el Frente Renovador impulsan el proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo tenga a bien informar actividades y campañas llevadas a cabo para evitar contagio de hantavirus

Los ediles del bloque Peronismo Juninense propusieron varios proyectos, uno de ellos para el esclarecimiento del atentado al monumento de Eva Duarte de Perón en la Plaza Evita de nuestra ciudad; sobre los continuos cortes en las prestaciones de servicios de agua; solicitaron al Ejecutivo la instalación de reductores de velocidad en la intersección de las calles Alte. Brown y Uruguay de nuestra ciudad; y la inmediata reposición del alumbrado público en el ingreso al “Campo La Cruz”, entre otros.

Peticiones particulares

APAJ, FAA filial Junín y CAUNOBA presentaron un proyecto de ordenanza creando un Registro de Mayores Contribuyentes Municipal; en tanto que Caritas San Francisco de Asís, pidió la condonación de tasas.