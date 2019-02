Críticas del Frente Renovador

Concejales del Frente Renovador criticaron duramente las declaraciones efectuadas por el titular de la empresa Intermed, Hugo Greco.

En un comunicado remarcaron que “en una entrevista publicada por el Diario Democracia, Greco realizó varias afirmaciones que preocuparon a los concejales massistas”.

“Greco, entre otros dichos, dijo que ‘cuando pasan cuatro o cinco hechos juntos, a algunos de esos eventos llegás tarde’, justificando la llegada tarde del día sábado que costó la muerte de una vecina. También, justificando la demora señaló que ‘el servicio funciona, pero estas cosas van a pasar siempre’. A su vez, el dueño de Intermed sostuvo que ‘tenemos tres llegadas tardes, está dentro de las posibilidades’ y respecto de la cantidad de ambulancias al servicio del Municipio sostuvo que ‘a veces son cuatro si se necesitan’".

El concejal Maxi Berestein explicó que "si las declaraciones de Hugo Greco son lo que pasa y lo que va a seguir pasando, sería bueno que Intermed abandone el servicio de emergencias de Junín. Si el propio dueño de la empresa nos dice que va a seguir llegando tarde, nos está diciendo que otras personas más pueden morir porque la ambulancia no va a llegar".

"No puede ser que Grecco solamente justifique la muerte de una persona y nos advierta que va a seguir pasando, en vez de explicarnos cómo va a solucionar el problema. De él depende la vida de todos los juninenses y nos está diciendo que va a seguir llegando tarde y que pueden morir otras personas, por lo tanto, Si Greco asegura que va a morir más gente, que abandone el servicio", pidió Berestein.

Asimismo, el concejal massista recordó que "esta es la segunda muerte, ya que en enero del 2018 falleció un empleado municipal en la Laguna de Gómez debido a llegada tarde de la ambulancia. Esto demuestra que Greco no tiene interés en mejorar el servicio. Y son cientos las denuncias de vecinos que hemos conocido en estos días sobre las llegadas tarde de la ambulancia de Intermed".

A su vez, el concejal Hugo Talani informó que "para saber sobre el cumplimiento de los contratos, hemos presentado un pedido de informes en el Concejo Deliberante, para que de manera formal, tanto el Municipio como la empresa expliquen la situación. Nosotros tenemos varias dudas y queremos que sean aclaradas, porque hay algunas cuestiones que no cierran y porque si Greco asegura que va a morir más gente, que abandone el servicio".

En el mismo sentido, Talani cuestionó que "casi 100 municipios de la provincia ya cuentan con el SAME, mientras que en Junín lo único que han hecho desde la Municipalidad es dilatar el tema y esquivarlo. Hoy, Petrecca le dio la coordinación de un Foro al dueño de Intermed para encontrar soluciones al tránsito, pero por otro lado, Greco dice que la ambulancia va a seguir llegando tarde".

"Esta claro que aquí pasa algo raro, a pesar de la alineación Nación, Provincia y Municipio, a Junín el SAME no llega, sería bueno que lo explicaran desde el Municipio", cerró Talani.