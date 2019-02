“Es momento de fortalecer Cambiemos”, dijo Esponda tras los roces con la UCR

Antes de un importante encuentro con dirigentes de la mesa nacional de la Coalición Cívica que tendrá lugar en Junín y en otros distritos de la Región, el presidente del partido en el ámbito local, Rodrigo Esponda, confirmó a Democracia que el sábado se realizará un desayuno partidario en el hotel Piedramora y “seguramente se hará luego una recorrida con el intendente Pablo Petrecca”. Entre los que participarán del encuentro está el senador provincial y titular de la Coalición Cívica de la Provincia, Andrés De Leo.

En este sentido, Esponda afirmó: “Es un respaldo para todos los distritos de la Cuarta”. Sobre la situación de Cambiemos y la pulseada por los lugares en las listas, dijo: “Por supuesto que pretendemos ocupar lugares en las listas de Cambiemos”. Pero aclaró que el objetivo “es trabajar para fortalecer Cambiemos; bastantes dificultades hay como para hacer internas. El radicalismo es libre de actuar como considere, pero es momento de fortalecer el frente y trabajar para la reelección en los tres estamentos”.

Con respecto a la crisis que atraviesa la economía, dijo: “Es un tema que la gente va a tener en cuenta al momento de votar, hay gente con dificultades y lo sabemos, no somos extraterrestres, pero somos optimistas en que empiece a mejorar y que haya un cambio de tendencia, de todos modos creo que también se va a valorar la honestidad, la transparencia, las obras importantes que se han hecho, y sobre todo que la gente no quiere volver al pasado”.

Sobre una eventual candidatura del ex jefe comunal Mario Meoni a la intendencia, opinó: “Cuando no crecen dirigentes al lado tuyo, es un signo de que no hay renovación, pero es un problema interno de ellos; no tengo dudas de que le vamos a ganar”.

Recorrida por la Región

El senador provincial y titular de la Coalición Cívica de la Provincia, Andrés De Leo, confirmó la visita a los distritos de Bragado, 9 de Julio, Chivilcoy y Chacabuco. Y señaló además que el espacio "lilito" tendrá ocho precandidatos propios a intendente en la Provincia.

“Estaremos visitando varias ciudades de la Cuarta Sección, junto a otros dirigentes de nuestro espacio de cara a lo que será una año intenso por las elecciones y para definir el trabajo territorial para estos primeros meses”, explicó.

Según pudo averiguar este diario, la recorrida arranca el jueves en Bragado y sigue el viernes en 9 de Julio, Chivilcoy y Chacabuco (en este último municipio se inaugurará un local partidario). El sábado, en tanto, será el turno de Junín.

“La Coalición ha crecido fuertemente en el territorio bonaerense y a esta altura ya contamos con ocho precandidatos a intendentes propios para competir”, dijo.