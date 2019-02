Petrecca destacó las actividades de esparcimiento de los adultos mayores

El Intendente Pablo Petrecca recorrió el complejo San Martín durante las actividades que realizan los adultos mayores en la colonia.

Más de 200 se encuentran participando de las colonias que tendrán su cierre el próximo miércoles 20 de febrero en la localidad de Agustín Roca.

Al respecto, Petrecca, manifestó que “es lindo ver como los adultos mayores la pasan bien y disfrutan de esta propuesta. Tienen una gran energía y es algo que a uno le llega apenas entra en contacto con ellos. Además, es algo que les hace muy bien a la salud mental y psíquica y para nosotros es una gran satisfacción ver cómo disfrutan los distintos talleres y estas propuestas son tan bien recibidas por los vecinos. Estas colonias tanto en verano como en invierno son muy bien aprovechadas por los abuelos ya que cada vez tenemos más participantes. Verlos bailar, compartir un mate, una caminata o en la pileta es muy gratificante para nosotros”.



Además, agregó que “como gobierno es muy importante poder desarrollar políticas para la tercera edad. El Estado debe estar presente para que los adultos mayores en este parte de su vida lo puedan pasar bien a través de actividades que realizamos. La idea es tener actividades para todas las edades, desde los niños con sus colonias, pasando por los adolescentes y los adultos mayores. El objetivo es que los vecinos tengan la posibilidad de hacer actividades a lo largo de todo el partido de Junín. Además, tenemos varios lugares para hacer actividades culturales, deportivas, artísticas, entre otras”.

“A veces nos cuentan que hay días que están bajoneados pero cuando se juntan con otros adultos, les cambia el día y a eso apuntamos. Los profes hacen un trabajo impecable y se nota que les gusta estar junto a ellos. Cada vez que puedo me gusta estar con los adultos mayores para compartir un mate y una charla. También me llevo algunas notas que me hicieron de los barrios donde viven para poder mejorar. Es muy bueno poder conocer de boca de ellos cómo ven la ciudad y es algo muy importante para nosotros. Siempre es gratificante encontrarse con los vecinos y poder charlar con ellos. Vemos la sonrisa que tienen cuando vienen a la colonia y es algo que nos gusta mucho que pase”, dijo Petrecca.



Por su parte, el Subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, expresó que “desde la gestión le hemos dado una impronta muy fuerte a ser un Junín saludable. Cuando comenzamos con estas colonias teníamos 80 abuelos y hoy ya contamos con más de 200. Hay un gran compromiso de parte de los profes y buscamos que todos los vecinos hagan alguna actividad. Hay más de 15 barrios de la ciudad que reciben talleres de gimnasia, de baile, de zumba y de diferentes propuestas artísticas, culturales y deportivas. También están los talleres en el Beto Mesa donde participan más de 1.000 personas semanalmente”.

Para finalizar, Pueyo, sostuvo que “esto es un gran desafío y por tal motivo trabajamos todos los días para que sea mejor. Este año incorporamos los pueblos como en Agustín Roca donde más de 25 personas participan de la colonia. Además, el próximo miércoles 20 de febrero en dicha localidad vamos a realizar el cierre de las colonias con hamburguesas. Siempre estamos proponiendo algo más”.