Piden informes por el servicio de ambulancias

El hecho acaecido en la tarde del sábado pasado, cuando ante una emergencia de salud se solicitó una ambulancia para atender a una mujer que falleció luego de aguardar más de media hora por el móvil de salud, generó cuestionamientos y pedidos de explicaciones respecto del servicio que la empresa Intermed brinda en la ciudad, por parte de la oposición.

El Frente Renovador presentó ayer un pedido de informes y Peronismo Juninense consideró que deberá tratarse en la Comisión de Salud. Ambos bloques hicieron hincapié en los controles y condiciones en los que se brinda el servicio. El municipio aún no emitió ningún comunicado al respecto.

Pedido de explicaciones

El concejal del Frente Renovador, Maximiliano Berestein dijo a Democracia que en la mañana de ayer, el bloque presentó un pedido de informe al municipio que se solicitaría se trate sobre tablas en la sesión del miércoles del Concejo Deliberante.

“Se trata de un pedido de informe para pedirle al Ejecutivo que informe cuáles son las condiciones con la cual se generó el convenio y el contrato con la empresa Intermed, en qué condiciones está actualmente, cuál es el control, cuántas ambulancias funcionan todos los días, los fines de semana, más allá del contrato específico con la empresa, ver en qué estado de control se encuentra ese contrato”, explicó el concejal.

Por su parte, desde Peronismo Juninense, el concejal Lautaro Mazzutti se manifestó en la misma línea.

“Resulta incómodo hablar luego del lamentable hecho ocurrido, esa es la realidad. Pero a su vez este es un problema que no es nuevo y creemos que el municipio, si bien este servicio se gestiona de manera privada, no puede desentenderse”, aseguró y agregó: “Y vemos muchas veces que el municipio paga por un servicio y parece que ahí termina su función pero en realidad no es así, tiene una función de contralor, tiene que estar encima de cómo se brinda el servicio”.





Control de la prestación

En su entrevista con Democracia, publicada en la edición de ayer, el titular de la empresa Intermed, Hugo Greco expresó que la situación acaecida se debió a una superposición de eventos: “En el momento de la llamada, había también un choque de dos motos con dos accidentados bastante graves, por lo que acudieron dos móviles. Además se estaba trasladando a otro con heridas de consideración a la clínica”, además de que una unidad estaba abocada al partido de Sarmiento.

En ese sentido, Berestein aseguró: “Nos llamaron muchísimo la atención las declaraciones del director de Intermed, donde planteaba que en ese momento tenía que cubrir un espectáculo de fútbol como es Sarmiento, que no tiene nada que ver con la contraprestación que tiene con el municipio. Sarmiento tiene que ver con una actividad privada y contrata el servicio, Intermed no tiene por qué involucrarlo en el servicio que contrata el municipio. Son cosas completamente distintas”

Para Mazzutti, “más allá de las obligaciones de la empresa acá preocupa, el deber del municipio que debe estar encima de ellos para asegurar y exigir la prestación adecuada del servicio”.

Además Mazzutti remarcó como negativo el hecho de que “Junín todavía no se incorpora al servicio del SAME como lo hicieron otros distritos de la provincia y la región”.

Berestein también indicó: “Necesitamos saber si definitivamente va a llegar el SAME o va a ser una de las tantas promesas incumplidas”.