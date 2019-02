Tareas de limpieza y arreglos en diferentes sectores de la ciudad

Con el trabajo de diferentes máquinas municipales, el Gobierno de Junín avanza con operativos en distintos puntos de la ciudad y con el propósito de atender cada una de las solicitudes de los vecinos. En esta ocasión, por un lado, se trabajó en calle Ramón Hernández y Soldado Argentino y en Lartigau y Quilmes en el barrio Rincón del Cielo.

Al respecto, desde la Secretaría de Espacios Públicos indicaron que “seguimos trabajando en cada uno de los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, estamos trabajando en calle Ramón Hernández y Soldado Argentino, ya que pasaron las cloacas y se rompió el asfalto. En este sector se había colocado un mejorado pero cuando llovía se hundía. Entonces se está colocando rap para que no se vuelva a romper la calle cuando llueva”.

“Y por otro lado, también estamos haciendo limpieza de canales de desagüe pluvial para que los días de lluvia, el agua no se acumule en el asfalto sobre Soldado Argentino y corra hacia los desagües. Esto es importante para mantener los barrios en condiciones y aprovechamos para hacerlo ahora que tenemos buen tiempo”, dijeron desde dicha Secretaría municipal.

También agregaron que “en calle Lartigau y Quilmes del barrio Rincón del Cielo se están ejecutando tareas de mantenimiento de calles y arreglo de las mismas. También se las levantó para que no haya inconvenientes los días de lluvia. Los trabajos van rotando en cada uno de los barrios de la ciudad para poder llegar a todos. El objetivo es hacer bien los trabajos para que las calles en condiciones de transitabilidad y que el agua pueda correr en épocas de lluvia”.